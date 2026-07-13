Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!

Οι πρώτες εικόνες από τον θρησκευτικό γάμο της Ελένης Σακκά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Σακκά και ο Θωμάς Πεσλής αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε θρησκευτική τελετή στην Άρτα.
  • Η ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Άγιος Έρωτας», έλαμπε από χαρά.
  • Το ζευγάρι είχε ήδη επισημοποιήσει τη σχέση του με πολιτικό γάμο πριν την θρησκευτική τελετή.
  • Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες, οι οποίοι ευχήθηκαν στους νεόνυμφους.
  • Πριν τον γάμο, το ζευγάρι γιόρτασε με γλέντι γεμάτο μουσική και χορό.

Την πιο όμορφη σελίδα της κοινής τους ζωής έγραψαν η Ελένη Σακκά και ο Θωμάς Πεσλής, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια συγκινητική τελετή στην Άρτα.

Ελένη Σακκά

Η αγαπημένη ηθοποιός, που τη φετινή σεζόν κέρδισε τις εντυπώσεις μέσα από τις σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Άγιος Έρωτας», έλαμπε από χαρά, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπο με τον οποίο αποφάσισε να μοιραστεί τη ζωή της.

Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!

Παρότι οι δυο τους είχαν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους με πολιτικό γάμο, θέλησαν να ζήσουν και τη μοναδική εμπειρία του θρησκευτικού μυστηρίου στον τόπο καταγωγής τους, έχοντας δίπλα τους τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Μάριος Μαριόλος και η Αθηνά Ροδίτου

Ο Μάριος Μαριόλος και η Αθηνά Ροδίτου

Στην ξεχωριστή αυτή ημέρα βρέθηκαν συγγενείς, στενοί φίλοι, αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους ήταν η Έλενα Σαλαμπάση, ο Μάριος Μαριόλος και η Αθηνά Ροδίτου, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους και ευχήθηκαν στους νεόνυμφους μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία.

Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!

Το κέφι, πάντως, είχε ανάψει από νωρίς. Λίγες ώρες πριν από τον γάμο, η παρέα του ζευγαριού έστησε ένα μεγάλο γλέντι με μουσική, χορό και αστείρευτη ενέργεια, δίνοντας τον τόνο για όσα ακολούθησαν.

Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media αποτυπώνουν την υπέροχη ατμόσφαιρα της ημέρας, με χαμόγελα, συγκίνηση και αμέτρητες ευχές να πρωταγωνιστούν σε κάθε στιγμιότυπο.

Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!

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