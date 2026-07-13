Την πιο όμορφη σελίδα της κοινής τους ζωής έγραψαν η Ελένη Σακκά και ο Θωμάς Πεσλής, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια συγκινητική τελετή στην Άρτα.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που τη φετινή σεζόν κέρδισε τις εντυπώσεις μέσα από τις σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Άγιος Έρωτας», έλαμπε από χαρά, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπο με τον οποίο αποφάσισε να μοιραστεί τη ζωή της.

Παρότι οι δυο τους είχαν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους με πολιτικό γάμο, θέλησαν να ζήσουν και τη μοναδική εμπειρία του θρησκευτικού μυστηρίου στον τόπο καταγωγής τους, έχοντας δίπλα τους τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Μάριος Μαριόλος και η Αθηνά Ροδίτου

Στην ξεχωριστή αυτή ημέρα βρέθηκαν συγγενείς, στενοί φίλοι, αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους ήταν η Έλενα Σαλαμπάση, ο Μάριος Μαριόλος και η Αθηνά Ροδίτου, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους και ευχήθηκαν στους νεόνυμφους μια ζωή γεμάτη αγάπη και ευτυχία.

Το κέφι, πάντως, είχε ανάψει από νωρίς. Λίγες ώρες πριν από τον γάμο, η παρέα του ζευγαριού έστησε ένα μεγάλο γλέντι με μουσική, χορό και αστείρευτη ενέργεια, δίνοντας τον τόνο για όσα ακολούθησαν.

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media αποτυπώνουν την υπέροχη ατμόσφαιρα της ημέρας, με χαμόγελα, συγκίνηση και αμέτρητες ευχές να πρωταγωνιστούν σε κάθε στιγμιότυπο.