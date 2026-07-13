Έτσι καταφέρνω να παραμένω ενυδατωμένη μέσα στον καύσωνα

Οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται ηλεκτρολύτες

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Παρά την πληθώρα «ενισχυμένων» ροφημάτων, το νερό παραμένει η πιο απλή και αποτελεσματική επιλογή για καθημερινή ενυδάτωση

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Με έναν νέο καύσωνα προ των πυλών, τα φακελάκια ηλεκτρολυτών και τα αθλητικά ποτά εμφανίζονται ξανά ως «λύση» για την ενυδάτωση. Τα κοινωνικά δίκτυα συχνά τα παρουσιάζουν ως απαραίτητα, ειδικά όταν η ζέστη είναι έντονη και ο ιδρώτας αυξάνεται.

Το πρωινό ρόφημα που συμβάλλει στη σωστή πέψη και την... καλή ψυχολογία!

Ωστόσο, ειδικοί στη διατροφή και τη φυσιολογία επισημαίνουν ότι για τους περισσότερους ανθρώπους η καθημερινή χρήση τους δεν είναι αναγκαία. Στην πράξη, η επαρκής πρόσληψη υγρών και μια ισορροπημένη διατροφή καλύπτουν τις βασικές ανάγκες κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών.

Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και πότε έχουν νόημα

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Οι ηλεκτρολύτες (όπως νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο και ασβέστιο) συμμετέχουν σε κρίσιμες λειτουργίες του σώματος. Συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία των μυών και των νεύρων και στη διατήρηση της ισορροπίας υγρών.

Παρόλα αυτά, η διατροφολόγος Anita Bean έχει επισημάνει ότι τα προϊόντα ηλεκτρολυτών έχουν μετατραπεί σε «καλοκαιρινή διατροφική μανία», ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν ήδη επαρκείς ποσότητες από την καθημερινή διατροφή.

hydration

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Dr Nidia Rodriguez-Sanchez (University of Stirling) εξηγεί ότι τα ροφήματα ηλεκτρολυτών έχουν πιο ξεκάθαρο ρόλο σε συγκεκριμένες συνθήκες: μετά από παρατεταμένη και έντονη άσκηση, σε αγώνες αντοχής ή σε περιπτώσεις που το σώμα χάνει πολλά υγρά και άλατα λόγω εμετού και διάρροιας.

Για τον μέσο άνθρωπο που απλώς προσπαθεί να αντέξει τη ζέστη της ημέρας, η καθημερινή κατανάλωση τέτοιων προϊόντων δεν θεωρείται απαραίτητη.

Το νερό ως βασική στρατηγική ενυδάτωσης

hydration

Παρά την πληθώρα «ενισχυμένων» ροφημάτων, το νερό παραμένει η πιο απλή και αποτελεσματική επιλογή για καθημερινή ενυδάτωση. Είναι επίσης η πιο οικονομική λύση, χωρίς πρόσθετα συστατικά που μπορεί να μην χρειάζεστε.

Σύμφωνα με οδηγίες του NHS, οι περισσότεροι ενήλικες στοχεύουν περίπου σε έξι έως οκτώ ποτήρια υγρών την ημέρα. Σε ημέρες καύσωνα, οι ανάγκες αυξάνονται, ειδικά αν μετακινείστε πολύ, εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους ή ιδρώνετε περισσότερο από το συνηθισμένο.

Ενυδάτωση: Πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά;

Η Dr Rodriguez-Sanchez αναφέρει ως ενδεικτικά επίπεδα τα περίπου 1,6 λίτρα υγρών την ημέρα για τις γυναίκες και περίπου 2 λίτρα για τους άνδρες, τονίζοντας ότι αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με τη δραστηριότητα και τις συνθήκες θερμοκρασίας.

Διαβάστε αναλυτικά τις συμβουλές για σωστή ενυδάτωση στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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