Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: Πώς θα αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Ανάσα στο κυκλοφοριακό της Δυτικής Αττικής, για να αποσυμφορηθεί επιτέλους κι ο Κηφισός, αναμένεται να δώσει η κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Σήμερα υπεγράφη η σύμβαση υλοποίησης.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας - όπως χαρακτηρίζεται - που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες και περιλαμβάνει την κατασκευή τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά.

Θα κοστίσει περίπου 70.000.000 ευρώ και θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο.

Το σχέδιο θέλει να κατασκευάζονται τρεις κόμβοι: του Σχιστού, των Ναυπηγείων και του Σκαραμαγκά, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και το τελευταίο τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω που ενώνεται με τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού.

Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, αφού θα υπάρχει εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά, ειδικά για τα φορτηγά.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως εξαιρετικά σημαντικό ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα προχωρήσει και η σύνδεση Ελευσίνας με τα Οινόφυτα.

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