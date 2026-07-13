Τη Ρίκα Διαλυνά επισκέφθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο σπίτι της στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου η 94χρονη (τον Αύγουστο γίνεται 95) ηθοποιός ζει μόνιμα από το 2021. Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από τη συνάντησή τους, στις οποίες η πρωταγωνίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή στο μπαλκόνι της κατοικίας της, με θέα στο Κρητικό Πέλαγος.

Στην επίσκεψη βρέθηκαν επίσης μέλη της οικογένειας της Ρίκας Διαλυνά και ο Μάνος Ιερωνυμάκης, τον οποίο ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει ως άνθρωπο που υπήρξε «το δεξί χέρι της Αλίκης μας».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στη φιλία πολλών ετών που διατηρεί με τη Ρίκα Διαλυνά και έγραψε στην ανάρτησή του: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη, που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».

Η ζωή της Ρίκας Διαλυνά στην Κρήτη

Η Ρίκα Διαλυνά, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται μακριά από τη συχνή δημόσια έκθεση. Έχοντας επιστρέψει στην Κρήτη, συνδέει την καθημερινότητά της με έναν τόπο που σχετίζεται με τις ρίζες και τις αναμνήσεις της.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι πλέον σπάνιες, ωστόσο η συνάντησή της με τον Σπύρο Μπιμπίλα έδωσε μια εικόνα από τη ζωή της στο Ηράκλειο. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσιεύθηκαν, η ηθοποιός ποζάρει ευδιάθετη στο σπίτι της, δίπλα σε πρόσωπα του στενού της κύκλου.