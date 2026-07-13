Ρίκα Διαλυνά: Η σπάνια εμφάνισή της με τον Σπύρο Μπιμπίλα

Δείτε την ηθοποιό λίγο πριν γινει 95 ετών

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σπύρος Μπιμπίλας επισκέφθηκε τη Ρίκα Διαλυνά στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ζει μόνιμα από το 2021.
  • Η 94χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή στο μπαλκόνι της με θέα στο Κρητικό Πέλαγος.
  • Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της οικογένειας της Ρίκας και ο Μάνος Ιερωνυμάκης.
  • Ο Μπιμπίλας τόνισε τη μακροχρόνια φιλία τους και ευχήθηκε στη Ρίκα υγεία και χαρά.
  • Η Ρίκα Διαλυνά αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά η επίσκεψη έδωσε μια εικόνα από τη ζωή της.

Τη Ρίκα Διαλυνά επισκέφθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο σπίτι της στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου η 94χρονη (τον Αύγουστο γίνεται 95) ηθοποιός ζει μόνιμα από το 2021. Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από τη συνάντησή τους, στις οποίες η πρωταγωνίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή στο μπαλκόνι της κατοικίας της, με θέα στο Κρητικό Πέλαγος.

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Στην επίσκεψη βρέθηκαν επίσης μέλη της οικογένειας της Ρίκας Διαλυνά και ο Μάνος Ιερωνυμάκης, τον οποίο ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει ως άνθρωπο που υπήρξε «το δεξί χέρι της Αλίκης μας».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στη φιλία πολλών ετών που διατηρεί με τη Ρίκα Διαλυνά και έγραψε στην ανάρτησή του: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη, που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».

Ρίκα Διαλυνά: Η σπάνια εμφάνισή της με τον Σπύρο Μπιμπίλα

Η ζωή της Ρίκας Διαλυνά στην Κρήτη

Η Ρίκα Διαλυνά, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται μακριά από τη συχνή δημόσια έκθεση. Έχοντας επιστρέψει στην Κρήτη, συνδέει την καθημερινότητά της με έναν τόπο που σχετίζεται με τις ρίζες και τις αναμνήσεις της.

Ρίκα Διαλυνά: Μας Ξεναγεί Στην Πατρίδα Της, Το Ηράκλειο Κρήτης

Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι πλέον σπάνιες, ωστόσο η συνάντησή της με τον Σπύρο Μπιμπίλα έδωσε μια εικόνα από τη ζωή της στο Ηράκλειο. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσιεύθηκαν, η ηθοποιός ποζάρει ευδιάθετη στο σπίτι της, δίπλα σε πρόσωπα του στενού της κύκλου.

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ΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
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ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ
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