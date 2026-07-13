Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η stylish πρωινή εμφάνιση στην Πάρο

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί της Πάρου συνεχίζει να απολαμβάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια του Alpha, μετά το τέλος του "Happy Day" για τη φετινή σεζόν, «μετακόμισε» στο εξοχικό της στο νησί των Κυκλάδων.

Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, ο δικηγόρος Θέμης Σοφός, διατηρούν στο νησί των Κυκλάδων μία εξοχική κατοικία και εκεί μαζί με τα τρία παιδιά τους, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Ιωάννη - Εφραίμ περνούν κάθε χρόνο το μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πραγματοποίησε μία πρωινή εμφάνιση στη Νάουσα και εντυπωσίασε με το στιλ της. Φόρεσε ένα denim σορτς που συνδύασε με ένα εμπριμέ crop top με ένα ιδιαίτερο δέσιμο και το σύνολό της ολοκλήρωσε με καφέ δερμάτινα πέδιλα και μία ψάθινη τσάντα.

Δες τη stylish πρωινή εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή:



