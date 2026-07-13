Φτιάξε σπίτι σου τις πιο γευστικές light γρανίτες και χάσε βάρος

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Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 12.07.19, 13:41

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Το πιο δροσιστικό παιχνίδι μέσα στον καύσωνα μετά τα μπουγέλα, είναι να ανοίξετε το ψυγείο και να φτιάξετε όλοι μαζί με τα παιδιά, γρανίτες καρπούζι με ξυλάκια.

watermelon

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Ένα καρπούζι πάντα βρίσκεται στο ψυγείο της Ελληνίδας μάνας. Τα ξυλάκια θα τα βρεις στα σούπερμαρκετ και στα φαρμακεία. Αν δεν έχεις τις ειδικές θήκες για γρανίτες με ξυλάκι, μπορείς να αυτοσχεδιάσεις με τα μικρά πλαστικά ποτηράκια του ελληνικού καφέ.

watermelon

  • Χρειαζόμαστε 2 1/2 φλυτζάνια καρπούζι κομμένο σε κομμάτια.
  • 1 κουταλιά σούπας χυμό λεμονιού.
  • Μια κουταλιά μέλι.
  • Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, μέχρι να γίνουν παχύς πολτός.
  • Βάζουμε το μείγμα στα ποτηράκια ή στις ειδικές θήκες και χώνουμε τα ξυλάκια.
  • Τα τοποθετούμε στην κατάψυξη για 4 περίπου ώρες και….. ντα ντάννν, έτοιμα τα γρανιτοκαρπουζάκια μας!

Και ελαφρά και πολύχρωμα και δεν βάλαμε καθόλου ζάχαρη. Εννοείται ότι γρανίτες με ξυλάκι, μπορείς να φτιάξεις με όλα τα καλοκαιρινά φρούτα που έχεις στο ψυγείο!
 

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