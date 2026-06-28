Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι

Γλυκιές και αλμυρές γεύσεις για όλα τα γούστα, μέσα στην καλοκαιρινή ζέστη

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Ελαφρύ, θρεπτικό, νόστιμο και κυρίως Ελληνικό. Το παραδοσιακό γιαούρτι συνδυάζεται με όλες τις γεύσεις και προσφέρει απίστευτα αποτελέσματα. Δείτε τέσσερις συνταγές, όπως τις έδειξαν οι σεφ των εκπομπών του Star και απολαύστε τις γεύσεις, μέσα στο ελληνικό καλοκαίρι. 

Τέσσερις συνταγές για φαγητό στον φούρνο, μέσα από τις εκπομπές του Star

ΒΑΣΚΙΚΟ CHEESCAKE ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

VASIKO GIAOURT

Υλικά  

• 400 γρ. τυρί κρέμα
• 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 
• 200 γρ. ζάχαρη
• 4 αυγά
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• Ξύσμα από ½ λεμόνι 

Εκτέλεση της Συνταγής
 1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (πάνω-κάτω).

2. Στρώσε τη φόρμα με λαδόκολλα, αφήνοντάς την να προεξέχει (είναι χαρακτηριστικό του βασκικού).

3. Σε ένα μπολ, χτύπα το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.

4. Πρόσθεσε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας απαλά.

5. Ρίξε το γιαούρτι, τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού και το κορν φλάουρ.

6. Τέλος, πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος και ανακάτεψε μέχρι να έχεις ομοιόμορφο, λείο μείγμα.

7. Άδειασε το μείγμα στη φόρμα.

8. Ψήσε για 35–45 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να σκουρύνει αρκετά (αυτό δίνει την καραμελωμένη γεύση).

9. Άφησέ το να κρυώσει τελείως και μετά βάλ’ το στο ψυγείο για 5-6 ώρες (ή όλη νύχτα.

 

ΦΑΛΑΦΕΛ ΣΕ ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΜΕ ΣΟΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι

Υλικά

Για τα falafel

• 250 γρ. ρεβίθια 

• 1 μικρό κρεμμύδι 

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό

• 1/2 κ.γ. κύμινο

• 1/2 κ.γ. κόλιανδρο σκόνη

• Αλάτι, πιπέρι

• 2–3 κ.σ. αλεύρι για δέσιμο

• Λάδι για τηγάνισμα

Σοταρισμένα λαχανικά (σε στικ)

• 1 καρότο 

• 1 κόκκινη πιπεριά 

• 1 κολοκυθάκι 

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

Σος γιαουρτιού με πάπρικα & άνηθο

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

• 1 κ.σ. λεμόνι

• 1/2 κ.γ. αλάτι

• 1/4 κ.γ. πιπέρι

• 1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

• 1 κ.σ. φρέσκο άνηθο

• 4 τορτίγιες

Εκτέλεση 

Σος γιαουρτιού

1. Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε ένα μπολ μέχρι να γίνουν ομοιογενή

2. Δοκιμάζεις και διορθώνεις αλάτι/λεμόνι

3. Αφήνεις 10–15 λεπτά στο ψυγείο να δέσουν οι γεύσεις

Falafel

1. Πολτοποιείς στο μπλέντερ ρεβίθια, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανό, μπαχαρικά και αλεύρι

2. Πλάθεις μικρά κεφτεδάκια (~30–40 γρ.)

3. Τηγανίζεις σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν (~3–4 λεπτά ανά πλευρά)

Σοταρισμένα λαχανικά

1. Κόβεις καρότο, πιπεριά, κολοκυθάκι σε στικ (~5 cm)

2. Σε τηγάνι ζεσταίνεις ελαιόλαδο

3. Σοτάρεις τα λαχανικά 3–5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά

4. Αλατοπιπερώνεις στο τέλος

Στήσιμο Wrap

1. Ζεσταίνεις ελαφρά την τορτίγια

2. Απλώνεις λίγη σος γιαουρτιού στο κέντρο

3. Βάζεις 2–3 falafel

4. Προσθέτεις τα σοταρισμένα στικ λαχανικών

5. Περιχύνεις με λίγη ακόμα σος

6. Τυλίγεις σφιχτά σε wrap

ΑΠΟΔΟΜΗΜΕΝΗ ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΜΕ CRUMBLE ΚΑΙ ΜΟΥΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι

Υλικά 

• 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 60 γρ. βούτυρο
• 60 γρ. ζάχαρη καστανή
• ½ κ.γ. κανέλα
• 3 μήλα
• 40 γρ. βούτυρο
• 30 ml λικέρ αμαρέτο
• 1 πρέζα κανέλα

Για την Μους γιαουρτιού:
• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
 • 150 ml κρέμα γάλακτος
• 40 γρ. ζάχαρη άχνη
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Crumble

• Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C.

• Ανακατεύεις αλεύρι, ζάχαρη και κανέλα. Προσθέτεις το βούτυρο και τρίβεις με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει ψιχουλιαστό.

• Απλώνεις σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνεις 15–18 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Αφήνεις να κρυώσει.

2. Μήλα σε φέτες μισοφέγγαρο

• Σε τηγάνι λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις τις φέτες μήλου με τη ζάχαρη. Σοτάρεις απαλά, γύριζοντάς τες, μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν.

• Σβήνεις με Disaronno, αφήνεις 1–2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Κρατάς ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου.

3. Μους γιαουρτιού

• Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με ζάχαρη άχνη και βανίλια μέχρι να γίνει σαντιγί.

• Ενσωματώνεις απαλά το γιαούρτι με μαρίζ για αφράτη μους.

ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι

Υλικά της Συνταγής 

1 συσκευασία φύλλο κρούστας 
500γρ γιαούρτι 
3 αυγά κρόκους 
200 γρ ζαμπόν
200 γρ κασέρι
Ελαιόλαδο
Σουσάμι

Εκτέλεση της Συνταγής 

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με τους κρόκους.

Λαδωνουμε πολύ καλά ένα ταψακι και βάζουμε την πρώτη στρώση από τα φύλλα κρούστας διπλωμένα και πολύ καλά λαδωμένα .  

Ξεκινάμε με τη  πρώτη στρώση αλλαντικά τυριά και λούζουμε το ένα μέρος της  γέμισης.

Καλύπτουμε το ταψί με ένα φύλλο ανοιγμένο και λαδωμένο και ξεκινάμε την δεύτερη στρωση με τα υλικά και την γέμιση .

Τέλος καλύπτουμε με ακόμα ένα φύλλο .  

Περνάμε με αυγό και ρίχνουμε το σουσάμι .Ψήνουμε στους 180 για 30 λεπτά.

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