Volvo: Φέρνει κάτι νέο για την ασφάλεια σας

Πώς θα σας φαινόταν να εκπαιδεύεστε στην πιο ασφαλή οδήγηση και συγχρόνως να απολαμβάνετε χαμηλότερο κόστος ασφάλισης; Αυτή είναι η ιδέα στην οποία βασίζεται το Safety Coach, η νέα εφαρμογή που παρουσιάζεται από τη Volvo Cars αυτόν τον μήνα. Η προαιρετική εφαρμογή θα παρέχει στους οδηγούς πληροφορίες και συμβουλές για την οδήγηση σε πραγματικό χρόνο, απευθείας μέσω της οθόνης του συστήματος infotainment και του Volvo Cars app για φορητές συσκευές. Οι συμβουλές βασίζονται στον τρόπο συμπεριφοράς του οδηγού στην καθημερινή κυκλοφορία - για παράδειγμα, στο πώς φρενάρει, επιταχύνει και στρίβει.

Οι συμβουλές καθοδηγούνται από την απαράμιλλη γνώση και τα δεδομένα για την ασφάλεια που έχει συγκεντρώσει η Volvo Cars, μέσω έρευνας σε πραγματικές συνθήκες επί δεκαετίες. Ο κάθε οδηγός Volvo θα λαμβάνει τη δική του δυναμική και προσωπική βαθμολογία Safety Coach, ώστε να ενθαρρύνεται να γίνει ακόμα καλύτερος και πιο ασφαλής.

Πρώτη κυκλοφορία στη Σουηδία και τη Νορβηγία

Ξεκινώντας από τη Σουηδία και τη Νορβηγία, οι οδηγοί των περισσότερων αυτοκινήτων Volvo, από το έτος μοντέλου 2020, θα μπορούν σύντομα να κατεβάσουν την in-car εφαρμογή. Επιπλέον, οι πελάτες της Volvo Cars στη Σουηδία και τη Νορβηγία θα μπορούν σύντομα να εκμεταλλευτούν μια ειδική προσφορά με βάση τη χρήση, από την ασφαλιστική εταιρεία Volvia, εφόσον επιλέξουν να μοιράζονται τα δεδομένα της οδήγησής τους. Αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές ανταμοιβής για την πιο ασφαλή οδήγηση.

Ύστερα από την παρουσίαση στη Σουηδία και τη Νορβηγία, το Safety Coach app θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Προσφορές ασφάλισης προγραμματίζονται επίσης ως μέρος αυτού του προγράμματος ανάπτυξης.

Το Safety Coach app είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στη Volvo Cars και την Cambridge Mobile Telematics (CMT), τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεματικής και Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο ασφαλή κινητικότητα. Ο αλγόριθμος της CMT χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της βαθμολογίας του Safety Coach.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με ιδιωτικότητα και διαφάνεια, επιτρέποντας στους οδηγούς να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους. Για να χρησιμοποιήσουν το Safety Coach, οι οδηγοί πρέπει αρχικά να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν να κοινοποιούνται τα δεδομένα τους σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, με αντάλλαγμα προνόμια ασφάλισης που βασίζονται στη χρήση.

Το Volvo Cars Safety Coach κυκλοφορεί αρχικά στη Σουηδία και τη Νορβηγία, στα ακόλουθα μοντέλα με σύστημα infotainment βασισμένο σε Google android, από το έτος μοντέλου 2020 και μετά: XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 και ES90. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά.

