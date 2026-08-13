Volvo: Φέρνει κάτι νέο για την ασφάλεια σας

Η νέα εφαρμογή Safety Coach

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
14.08.26 , 18:35 Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Κατερίνα Γερονικολού: Ποζάρει με μπικίνι και «κόβει» την ανάσα
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Κατερίνα Καραβάτου: Χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της – Οι στιγμές χαλάρωσης
Αναστασία Γιούσεφ: Γέννησε ανήμερα των γενεθλίων της - Το μήνυμά της
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo: Φέρνει κάτι νέο για την ασφάλεια σας
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πώς θα σας φαινόταν να εκπαιδεύεστε στην πιο ασφαλή οδήγηση και συγχρόνως να απολαμβάνετε χαμηλότερο κόστος ασφάλισης; Αυτή είναι η ιδέα στην οποία βασίζεται το Safety Coach, η νέα εφαρμογή που παρουσιάζεται από τη Volvo Cars αυτόν τον μήνα. Η προαιρετική εφαρμογή θα παρέχει στους οδηγούς πληροφορίες και συμβουλές για την οδήγηση σε πραγματικό χρόνο, απευθείας μέσω της οθόνης του συστήματος infotainment και του Volvo Cars app για φορητές συσκευές. Οι συμβουλές βασίζονται στον τρόπο συμπεριφοράς του οδηγού στην καθημερινή κυκλοφορία - για παράδειγμα, στο πώς φρενάρει, επιταχύνει και στρίβει.

Οι συμβουλές καθοδηγούνται από την απαράμιλλη γνώση και τα δεδομένα για την ασφάλεια που έχει συγκεντρώσει η Volvo Cars, μέσω έρευνας σε πραγματικές συνθήκες επί δεκαετίες. Ο κάθε οδηγός Volvo θα λαμβάνει τη δική του δυναμική και προσωπική βαθμολογία Safety Coach, ώστε να ενθαρρύνεται να γίνει ακόμα καλύτερος και πιο ασφαλής.

Η νέα εφαρμογή Safety Coach

Πρώτη κυκλοφορία στη Σουηδία και τη Νορβηγία

Ξεκινώντας από τη Σουηδία και τη Νορβηγία, οι οδηγοί των περισσότερων αυτοκινήτων Volvo, από το έτος μοντέλου 2020, θα μπορούν σύντομα να κατεβάσουν την in-car εφαρμογή. Επιπλέον, οι πελάτες της Volvo Cars στη Σουηδία και τη Νορβηγία θα μπορούν σύντομα να εκμεταλλευτούν μια ειδική προσφορά με βάση τη χρήση, από την ασφαλιστική εταιρεία Volvia, εφόσον επιλέξουν να μοιράζονται τα δεδομένα της οδήγησής τους. Αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές ανταμοιβής για την πιο ασφαλή οδήγηση.

Ύστερα από την παρουσίαση στη Σουηδία και τη Νορβηγία, το Safety Coach app θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Προσφορές ασφάλισης προγραμματίζονται επίσης ως μέρος αυτού του προγράμματος ανάπτυξης.

Το Safety Coach app είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στη Volvo Cars και την Cambridge Mobile Telematics (CMT), τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεματικής και Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο ασφαλή κινητικότητα. Ο αλγόριθμος της CMT χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της βαθμολογίας του Safety Coach.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με ιδιωτικότητα και διαφάνεια, επιτρέποντας στους οδηγούς να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους. Για να χρησιμοποιήσουν το Safety Coach, οι οδηγοί πρέπει αρχικά να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν να κοινοποιούνται τα δεδομένα τους σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, με αντάλλαγμα προνόμια ασφάλισης που βασίζονται στη χρήση.

Το Volvo Cars Safety Coach κυκλοφορεί αρχικά στη Σουηδία και τη Νορβηγία, στα ακόλουθα μοντέλα με σύστημα infotainment βασισμένο σε Google android, από το έτος μοντέλου 2020 και μετά: XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 και ES90. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ SAFETY COACH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
Αυτοκινητο
Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
Αυτοκινητο
BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
Piaggio Beverly 25th Anniversary: Μια μοναδική έκδοση -Τιμή
Αυτοκινητο
Piaggio Beverly 25th Anniversary: Μια μοναδική έκδοση -Τιμή
BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: Παντός εδάφους
Αυτοκινητο
BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: Παντός εδάφους
Pirelli: Η ανακύκλωση και τα υψηλά πρότυπα στα νέα ελαστικά
Αυτοκινητο
Pirelli: Η ανακύκλωση και τα υψηλά πρότυπα στα νέα ελαστικά
Zeekr: Η συνδεσιμότητα είναι σε άλλα επίπεδα
Αυτοκινητο
Zeekr: Η συνδεσιμότητα είναι σε άλλα επίπεδα
BMW: Η τεχνητή νοημοσύνη στην διαμόρφωση των αυτοκινήτων
Αυτοκινητο
BMW: Η τεχνητή νοημοσύνη στην διαμόρφωση των αυτοκινήτων
Η JAECOO και η Οδύσσεια
Αυτοκινητο
Η JAECOO και η Οδύσσεια
Η Skoda συγχαίρει τον Μίλτο Τεντόγλου
Αυτοκινητο
Η Skoda συγχαίρει τον Μίλτο Τεντόγλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top