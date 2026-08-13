Μελίνα Νικολαΐδη: Ξεσπά για τα δημοσιεύματα - «Έχω ήδη κινηθεί νομικά»

Η οργισμένη αντίδραση για τα σενάρια που αφορούν την προσωπική της ζωή

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP, Νίκος Ζότος
Δείτε τα insta stories της Μελίνας Νικολαΐδη από τη Μύκονο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μελίνα Νικολαΐδη απαντά σε φήμες που την εμπλέκουν με τον Χρήστο Μάστορα, διαψεύδοντας τις αναφορές για προσωπική σχέση.
  • Έχει κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων δημοσιευμάτων που θεωρεί αναληθή και προσβλητικά.
  • Η Νικολαΐδη τονίζει ότι η σιωπή της δεν σημαίνει ανοχή στις ψευδείς πληροφορίες.
  • Δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί φήμες, αλλά βάζει όρια όταν θίγεται η αξιοπρέπειά της.
  • Η σχέση της με τον Μάστορα είναι καθαρά κοινωνική, λόγω της συνεργασίας του με τη μητέρα της.

Τέλος στη φημολογία και τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από την προσωπική της ζωή αποφάσισε να βάλει η Μελίνα Νικολαΐδη, ξεσπώντας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Μελίνα Νικολαΐδη: Ξεσπά για τα δημοσιεύματα - «Έχω ήδη κινηθεί νομικά»

Μελίνα Νικολαΐδη: Απαντά στα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή

Όλα ξεκίνησαν όταν διάφορα δημοσιεύματα ενέπλεξαν το όνομά της με εκείνο του Χρήστου Μάστορα. Οι φήμες που ήθελαν τον γνωστό τραγουδιστή να περνάει κρίση στη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, σε συνδυασμό με κάποιες αναφορές που ήθελαν τη Μελίνα να διασκεδάζει στην ίδια παρέα μαζί του στην Πάρο, άναψαν «φωτιές» και άφησαν διάφορα υπονοούμενα για τη μεταξύ τους σχέση.

Καληφώνη: Οργισμένη με τα δημοσιεύματα γύρω από τη σχέση της με τον Μάστορα

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, εμφανώς ενοχλημένη, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, κάνοντας σαφές πως όσα γράφτηκαν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ενώ αποκάλυψε πως έχει ήδη κινηθεί νομικά για συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Η απάντηση της Μελίνα Νικολαΐδη μέσα από τα Instagra stories

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη.

Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα και τίτλοι που είναι εντελώς αναληθείς. Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή, παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν απέναντί μου έναν τρόπο αναφοράς βαθιά προσβλητικό.

Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί όμως, να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών.

Δεν θεωρώ δημοσιογραφία την συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks.

Για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά έχω ήδη κινηθεί νομικά.

Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα».

Τα insta stories της Μελίνας Νικολαΐδη

Τα insta stories της Μελίνας Νικολαΐδη

Τα insta stories της Μελίνας Νικολαΐδη

Με αυτήν της την τοποθέτηση, η νεαρή κοπέλα καθιστά σαφές πως μπορεί να μην επιθυμεί να τροφοδοτεί συνεχώς το γαϊτανάκι των διαψεύσεων, όμως βάζει κόκκινες γραμμές όταν οι φήμες βαφτίζονται «γεγονότα» και θίγεται η προσωπική της αξιοπρέπεια.

Για την ιστορία, η Μελίνα Νικολαΐδη και ο frontman των MEΛΙSSES γνωρίζονται καθαρά κοινωνικά, καθώς ο Χρήστος Μάστορας διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή.

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ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
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