Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είναι ένα από τα πιο πολυταξιδεμένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Οι κόρες τους μεγάλωσαν και πλέον μπορούν να ακολουθούν τους γονείς τους στα ταξίδια τους, τα οποία τείνουν να γίνουν η αγαπημένη τους συνήθεια.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα παραμονής τους στην Πάρο, το ζευγάρι και οι δίδυμες Αριάνα και Φιλίππα ετοίμασαν βαλίτσες για νέες περιπέτειες, αφήνοντας -τουλάχιστον για την ώρα- τον προορισμό στη φαντασία των διαδικτυακών τους φίλων.

Λίγο πριν την αναχώρηση της οικογένειας, ο Σάκης Τανιμανίδης ανέβασε ένα βίντεο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, δίνοντας ένα και μόνο στοιχείο για το πού πηγαίνουν. «Φέτος πάμε μακριά», έγραψε συγκεκριμένα, κάνοντας τους followers τους να αναρωτιούνται για την τοποθεσία.

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Μπόμπα έβαλε τους δικούς της ακολούθους να μαντέψουν σε ποια ήπειρο θα ταξιδέψουν μέσα από ένα poll στο Instagram.

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακό ταξίδι σε προορισμό-έκπληξη

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μονοπωλούν το ενδιαφέρον με κάθε τους κίνηση. Ο γάμος τους στη Σίφνο, την 1η Σεπτεμβρίου του 2018, συζητήθηκε όσο κανείς κι αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα εκείνου του καλοκαιριού.

Σχεδόν τρία χρόνια από την ημέρα που ένωσαν τις ζωές τους στην εκκλησία του Ταξιάρχη στο Βαθύ, με κουμπάρους τη Μαρίνα Βερνίκου και τον Μίλτο Καμπουρίδη, απέκτησαν τις δίδυμες κόρες τους, οι οποίες έγιναν το επίκεντρο της ζωής τους, αλλάζοντας εντελώς τις προτεραιότητές τους.

Ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν την ίδια λαχτάρα και διάθεση να εξερευνήσουν όσα περισσότερα μέρη του κόσμου μπορούν, με ή χωρίς τις κορούλες τους.