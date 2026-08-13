Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»

Για πού το έβαλε το ζευγάρι μαζί με τις δίδυμες κόρες του;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ετοιμάζονται για νέο ταξίδι με τις δίδυμες κόρες τους.
  • Αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον Σάκη να αναφέρει "Φέτος πάμε μακριά".
  • Η Χριστίνα Μπόμπα προκάλεσε τους ακολούθους της να μαντέψουν την ήπειρο του προορισμού τους μέσω Instagram poll.
  • Το ζευγάρι είναι γνωστό για τα ταξίδια του και την αγάπη του για την εξερεύνηση.
  • Ο γάμος τους το 2018 στη Σίφνο ήταν ένα από τα πιο συζητημένα γεγονότα της χρονιάς.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είναι ένα από τα πιο πολυταξιδεμένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Σάκης Τανιμανίδης: Οι δίδυμες τον φωνάζουν στην παραλία κι εκείνος «λιώνει»

Οι κόρες τους μεγάλωσαν και πλέον μπορούν να ακολουθούν τους γονείς τους στα ταξίδια τους, τα οποία τείνουν να γίνουν η αγαπημένη τους συνήθεια.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα παραμονής τους στην Πάρο, το ζευγάρι και οι δίδυμες Αριάνα και Φιλίππα ετοίμασαν βαλίτσες για νέες περιπέτειες, αφήνοντας -τουλάχιστον για την ώρα- τον προορισμό στη φαντασία των διαδικτυακών τους φίλων.

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το καλοκαίρι τους στην Πάρο μέσα από 20 φωτογραφίες

Λίγο πριν την αναχώρηση της οικογένειας, ο Σάκης Τανιμανίδης ανέβασε ένα βίντεο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, δίνοντας ένα και μόνο στοιχείο για το πού πηγαίνουν. «Φέτος πάμε μακριά», έγραψε συγκεκριμένα, κάνοντας τους followers τους να αναρωτιούνται για την τοποθεσία.

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Μπόμπα έβαλε τους δικούς της ακολούθους να μαντέψουν σε ποια ήπειρο θα ταξιδέψουν μέσα από ένα poll στο Instagram.

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακό ταξίδι σε προορισμό-έκπληξη

Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακό ταξίδι σε προορισμό-έκπληξη

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μονοπωλούν το ενδιαφέρον με κάθε τους κίνηση. Ο γάμος τους στη Σίφνο, την 1η Σεπτεμβρίου του 2018, συζητήθηκε όσο κανείς κι αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα εκείνου του καλοκαιριού.

Σχεδόν τρία χρόνια από την ημέρα που ένωσαν τις ζωές τους στην εκκλησία του Ταξιάρχη στο Βαθύ, με κουμπάρους τη Μαρίνα Βερνίκου και τον Μίλτο Καμπουρίδη, απέκτησαν τις δίδυμες κόρες τους, οι οποίες έγιναν το επίκεντρο της ζωής τους, αλλάζοντας εντελώς τις προτεραιότητές τους.

Ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν την ίδια λαχτάρα και διάθεση να εξερευνήσουν όσα περισσότερα μέρη του κόσμου μπορούν, με ή χωρίς τις κορούλες τους.

 

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ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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