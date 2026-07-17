Στο νέο τρυφερό βίντεο που μοιράστηκε ο Σάκης Τανιμανίδης στο Instagram, οι δίδυμες κόρες του, Αριάνα και Φιλίππα, βρίσκονται στην παραλία και φωνάζουν στον μπαμπά τους να βγει από τη θάλασσα και να έρθει κοντά τους.

«Όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και τα παιδιά είναι αυτά που σε φωνάζουν να βγεις από την θάλασσα», έγραψε ο ίδιος.

Η Πάρος, άλλωστε, αποτελεί κάθε χρόνο σταθερή επιλογή για τις καλοκαιρινές διακοπές του παρουσιαστή και της Χριστίνας Μπόμπα, οι οποίοι επέλεξαν και φέτος το νησί των Κυκλάδων για να περάσουν στιγμές χαλάρωσης με τα παιδιά τους, μακριά από την Αθήνα.

«Φέτες» στις διακοπές του ο Σάκης Τανιμανίδης

Η οικογένεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για τον γνωστό παρουσιαστή και επιχειρηματία. Σε πρόσφατες δηλώσεις του για την προσωπική του ζωή, ο Σάκης Τανιμανίδης εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

«Αν με ρωτήσει κάποιος "τι θέλεις να είσαι", απαντάω "θέλω να είμαι μπαμπάς, θέλω να είμαι καλός μπαμπάς". Αν είμαι καλός μπαμπάς, είμαι ευτυχισμένος. Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, το ένα πράγμα στο οποίο θέλω να πετύχω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι στο να είμαι καλός μπαμπάς». Παράλληλα, αναφερόμενος στη σύζυγό του και τη ζωή τους, είχε τονίσει πως «δεν υπάρχει τίποτα που να πλησιάζει στην ευτυχία που μπορεί να σου δώσει η οικογένεια».

Όσον αφορά τα επαγγελματικά του βήματα, ο ίδιος βρίσκεται σε μια άκρως δημιουργική περίοδο, προετοιμάζοντας εντατικά τον νέο κύκλο του επιτυχημένου επιχειρηματικού show «Dragons' Den».

Μιλώντας για το project αυτό, αποκάλυψε γεμάτος ενθουσιασμό: «Έχουμε καινούργιους, καταπληκτικούς Dragons, πολύ δυνατούς επιχειρηματίες. Στα τελευταία τρία χρόνια που το Dragons' Den έχει γίνει πιο μαζικό στην ελληνική κουλτούρα, περισσότεροι άνθρωποι έρχονται με επιχειρηματικές ιδέες, κυνηγώντας το όνειρό τους».