Το φετινό καλοκαίρι πετυχαίνει τη Δανάη Παππά σε μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση, καθώς πραγματοποιεί θεατρική περιοδεία και παράλληλα προετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της παράστασης «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», στην οποία πρωταγωνιστεί, η ηθοποιός χάρισε μια αυθόρμητη στιγμή στον φακό του συμπρωταγωνιστή της, Μιχάλη Πανάδη.

Σε ένα διάλειμμα από τις πρόβες, η Δανάη Παππά παραδόθηκε στον ρυθμό της ζωντανής μουσικής που ακουγόταν στον χώρο, ξεδιπλώνοντας τις αρετές της στον χορό.

Η Δανάη Παππά σε ένα απίστευτο χορευτικό σόου

Η Δανάη Παππά διανύει μια έντονη περίοδο στα επαγγελματικά της, για την οποία είναι ενθουσιασμένη, κι ας μην της επιτρέπει να απολαύσει ξέγνοιαστες διακοπές. Μαζί με τις θεατρικές της εμφανίσεις, προετοιμάζεται για τον ρόλο της στην πολλά υποσχόμενη δραματική σειρά του Alpha, «Μια Γυναίκα», που κάνει πρεμιέρα τη νέα σεζόν και αναμένεται να κυριαρχήσει στην ελληνική μυθοπλασία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή Breakfast@Star, η ίδια εξομολογήθηκε:

«Είμαι πολύ καλά. Επικεντρωμένη πολύ στη δουλειά μου και στα πράγματα που συμβαίνουν. Φυσικά πρέπει να δίνουμε χώρο στην προσωπική μας ζωή, αλλά το focus αυτή τη στιγμή είναι στο επαγγελματικό».