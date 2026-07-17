Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε σε έναν από τους πιο ανεξερεύνητους προορισμούς της Κεντρικής Ασίας, το Κιργιστάν ή αλλιώς Κιργιζίας και οι εικόνες που δημοσίευσε στα social media είναι μοναδικές.

Ανάμεσα σε καταπράσινες κοιλάδες, αλπικές λίμνες και χιονισμένες βουνοκορφές, η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στην τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου, τη Issyk-Kul και επισκέφθηκε το υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum, όπου είδε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις.

Ακόμη, επισκέφθηκε το φαράγγι Kyrchyn Gorge που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500μ και τη λίμνη Milky Lake, που «πήρε το όνομά της από το γαλακτώδες λευκό χρώμα του νερού».

Μία από τις εμπειρίες που ξεχώρισε ήταν η χαλάρωση στις φυσικές θερμές πηγές της περιοχής. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε μέσα στα ιαματικά νερά, έχοντας στο φόντο το ποτάμι και τα καταπράσινα βουνά, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ι kisses the frog... And I liked it».

Η Ευγενία Σαμαρά στις φυσικές θερμές πηγές του Κιργιστάν/ instagram

Η Ευγενία Σαμαρά στις φυσικές θερμές πηγές του Κιργιστάν/ instagram

Το ταξίδι της δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και ιππασία, μία από τις πιο αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει το Κιργιστάν. Η Ευγενία Σαμαρά ανέβηκε σε άλογο δίπλα σε μια καταγάλανη ορεινή λίμνη, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία που συνόδευσε με τη φράση «PURE FREEDOM», αποτυπώνοντας το αίσθημα ελευθερίας που της χάρισε η επαφή με τη φύση.

Η Ευγενία Σαμαρά ιππεύοντας στο Κιργιστάν/ instagram

Η Ευγενία Σαμαρά ιππεύοντας στο Κιργιστάν/ instagram

Σε ακόμη ένα στιγμιότυπο, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή μπροστά από τη λίμνη, φορώντας ένα πλεκτό λευκό μαντήλι στο κεφάλι, ενώ στο βάθος διακρίνονται άλογα, ολοκληρώνοντας το ειδυλλιακό σκηνικό της εξόρμησής της.

Το Κιργιστάν τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν ανερχόμενο ταξιδιωτικό προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, εντυπωσιακά φυσικά τοπία και δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ιππασία και χαλάρωση σε φυσικές θερμές πηγές. Και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της Ευγενίας Σαμαρά, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες το επιλέγουν για τις διακοπές τους.