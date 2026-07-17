Ατύχημα σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 17/7, με έναν άνδρα να ανασύρεται τραυματισμένος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σίνα, σε γκαράζ του κτιρίου της Νομικής Σχολής.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, αυτοκίνητο ανετράπη και μετά από επιχείρηση απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας.
Ανάβυσσος: «Mου έφυγε το αμάξι» - Η στιγμή που ΙΧ πέφτει σε ρεματιά
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβε τον τραυματία προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση #απεγκλωβισμού άνδρα από Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο, συνεπεία ανατροπής του οχήματος, σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.