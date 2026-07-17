Ατύχημα σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 17/7, με έναν άνδρα να ανασύρεται τραυματισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σίνα, σε γκαράζ του κτιρίου της Νομικής Σχολής.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, αυτοκίνητο ανετράπη και μετά από επιχείρηση απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβε τον τραυματία προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση #απεγκλωβισμού άνδρα από Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο, συνεπεία ανατροπής του οχήματος, σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026