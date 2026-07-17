Κολωνάκι: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από ατύχημα σε γκαράζ

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σίνα

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ατύχημα σε γκαράζ στην οδό Σίνα, Κολωνάκι, σημειώθηκε την Παρασκευή 17/7.
  • Ένας άνδρας ανασύρθηκε τραυματισμένος μετά από ανατροπή αυτοκινήτου.
  • Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε επιχείρηση απεγκλωβισμού του τραυματία.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα για μεταφορά στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Ατύχημα σε γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 17/7, με έναν άνδρα να ανασύρεται τραυματισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Σίνα, σε γκαράζ του κτιρίου της Νομικής Σχολής.

 Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, αυτοκίνητο ανετράπη και μετά από επιχείρηση απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας. 

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Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβε τον τραυματία προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

 

 

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