Μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις / Βίντεο από ΕΡΤ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με την προθεσμία να εκπνέει στις 24 Ιουλίου και τη φορολογική διοίκηση να προετοιμάζει αμέσως μετά νέο κύμα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Ποιους θα ελέγξει η ΑΑΔΕ

Στο επίκεντρο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν φορολογούμενοι με αδήλωτα εισοδήματα, ανακριβή στοιχεία ή λάθη στις δηλώσεις τους, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων που, ανάλογα με την παράβαση, φτάνουν έως και το 50% της διαφοράς φόρου.

Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσοι έχουν αποκρύψει ή παραλείψει εισοδήματα τα οποία μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ψηφιακών διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, στο «ραντάρ» βρίσκονται φορολογούμενοι των οποίων τα στοιχεία που δηλώθηκαν δεν συμφωνούν με τις πληροφορίες που έχει ήδη στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση από εργοδότες, τράπεζες και άλλες πηγές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους, αλλά διατηρούν αμφιβολίες για την ορθότητα συγκεκριμένων κωδικών.

Μέχρι τις 24 Ιουλίου υπάρχει περιθώριο επανελέγχου των στοιχείων και υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, προκειμένου να διορθωθούν εγκαίρως λάθη ή παραλείψεις.

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