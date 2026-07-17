Το «Γλύκα Γλύκα» Επιστρέφει! Η Κελεκίδου Συναντά Τη Χαλκιά

Είκοσι ένα χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του από την Κέλλυ Κελεκίδου, το «Γλύκα Γλύκα» επιστρέφει πιο ανανεωμένο και πιο σύγχρονο από ποτέ, με νέο ήχο, ολοκαίνουργια παραγωγή και ένα ξεχωριστό βιντεοκλίπ που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Η μεγάλη έκπληξη της νέας κυκλοφορίας είναι η συνάντηση της Κέλλυς Κελεκίδου με την πρώτη κυρία του παραδοσιακού και δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Χαλκιά, η οποία ερμήνευσε πρώτη το τραγούδι, σε δικούς της στίχους και μουσική του Μάκη Βασιλειάδη.

Το «Γλύκα Γλύκα» αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Κέλλυς Κελεκίδου και έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην αρχή της καριέρας της, ανοίγοντάς της τον δρόμο για μια σπουδαία μουσική πορεία.

Πριν από λίγους μήνες, η Κέλλυ Κελεκίδου επισκέφθηκε το σπίτι της Γιώτας Χαλκιά. Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που μοιράστηκαν στα social media, οι δύο καλλιτέχνιδες αποκάλυψαν την ιστορία πίσω από τη γέννηση της διαχρονικής επιτυχίας. Η Κέλλυ ευχαρίστησε δημόσια τη Γιώτα Χαλκιά για το πολύτιμο δώρο που της έκανε πριν από 21 χρόνια, όταν της έδωσε την άδεια να ερμηνεύσει το τραγούδι που έμελλε να αλλάξει τη ζωή και την καριέρα της.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το κοινό που αγκάλιασε το «Γλύκα Γλύκα» όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και ως φόρο αγάπης και εκτίμησης προς τη Γιώτα Χαλκιά, η Κέλλυ Κελεκίδου παρουσιάζει μια νέα, δυναμική εκδοχή του τραγουδιού, γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα.

Τη μουσική επιμέλεια και τη σύγχρονη απογείωση της νέας εκτέλεσης υπογράφουν ο DJ Valentino και ο Χριστόδουλος Σιγανός, χαρίζοντας στο τραγούδι έναν φρέσκο, εκρηκτικό ήχο που αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

Το ολοκαίνουργιο «Γλύκα Γλύκα», κυκλοφόρησε στο Spotify την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ενώ το επίσημο music video, από την Panik Platinum, θα κάνει πρεμιέρα στο YouTube την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Στο βιντεοκλίπ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά μαζί την Κέλλυ Κελεκίδου και τη Γιώτα Χαλκιά σε μια συγκινητική αλλά και άκρως καλοκαιρινή συνάντηση. Ένα fun βιντεοκλίπ, που γυρίστηκε στα «Καλά Καθούμενα», με τις γλυκές δημιουργίες του «Τόλης Sweets», να έχουν την τιμητική τους.

Ήδη από το teaser, το νέο «Γλύκα Γλύκα» υπόσχεται να γίνει ο πιο γλυκός και ρυθμικός μουσικός πειρασμός του φετινού καλοκαιριού.

Πάρτε μια πρώτη γλυκιά γεύση από το ολοκαίνουργιο «Γλύκα Γλύκα»: