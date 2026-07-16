Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χορήγησης των ετήσιων αυξήσεων στις κύριες συντάξεις φέρνει η κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Περίπου 670.000 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους, χωρίς αυτή να απορροφάται από την προσωπική διαφορά.

Η προσωπική διαφορά δημιουργήθηκε μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για όσους η νέα σύνταξη που προέκυπτε ήταν χαμηλότερη από την παλαιά, η διαφορά διατηρήθηκε ως ξεχωριστό ποσό, ώστε να μην υπάρξουν άμεσες μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Έτσι, η προσωπική διαφορά λειτούργησε ως μεταβατικός μηχανισμός προστασίας των παλαιών συνταξιούχων.

Με την επαναφορά των αυξήσεων στις συντάξεις από το 2023 εφαρμόστηκε ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς. Αυτό σήμαινε ότι η ετήσια αύξηση δεν κατέληγε στην τσέπη του συνταξιούχου, αλλά χρησιμοποιούνταν για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Μόνο όταν αυτή μηδενιζόταν, ο δικαιούχος έβλεπε πραγματική αύξηση στο ποσό της σύνταξής του. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, περίπου 800.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν στο σύνολό τους τις αυξήσεις της περιόδου 2023-2025, καθώς αυτές συμψηφίστηκαν με την προσωπική διαφορά. Το 2026 ο συμψηφισμός περιορίστηκε στο 50% της ετήσιας αύξησης, ενώ από το 2027 εξετάζεται η πλήρης κατάργησή του.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Dnews.gr