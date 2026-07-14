Ενεργοποιήθηκαν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο

«Αγκάθι» η άνοδος του Brent - «Ράλι» στις διεθνείς τιμές προϊόντων διύλισης

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STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (14/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από σήμερα ισχύουν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
  • Η έκπτωση στην αμόλυβδη είναι 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης 4,05 λεπτά.
  • Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται στα 1,88 ευρώ για τη βενζίνη και 1,80 ευρώ για το diesel.
  • Οι τιμές καυσίμων αναμένονται να περάσουν στις αντλίες και στην υπόλοιπη Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.
  • Η διεθνής τιμή του πετρελαίου αυξάνεται, επηρεάζοντας τις τιμές διύλισης λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ οι έκτακτες εκπτώσεις των διυλιστηρίων στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Τις πληροφορίες για το πότε θα φανούν στην αντλία, αλλά και τι πρέπει να περιμένουμε από δω και πέρα, σε ένα ιδιαιτέρως ρευστό, διεθνές περιβάλλον ανέλυσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο Γιώργος Παππούς. 

Ήδη από σήμερα, πολλά πρατήρια - κυρίως στην Αττική- προμηθεύτηκαν καύσιμα με χαμηλότερη τιμή, λόγω των ειδικών εκπτώσεων. Λογικά από αύριο ή μεθαύριο, θα περάσουν και στις αντλίες των πρατηρίων στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου η ζήτηση λόγω καλοκαιριού είναι αυξημένη. 

  • Η έκπτωση στην απλή αμόλυβδη είναι 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ, δηλαδή τελικά 10 λεπτά, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης είναι 4,05 λεπτά και με τον ΦΠΑ φτάνει στα 5 λεπτά το λίτρο

Ενεργοποιήθηκαν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο

Πρακτικά, με τη μέση σημερινή τιμή στα 1,979 ευρώ, η τελική τιμή στη βενζίνη διαμορφώνεται στα 1,88 ευρώ και στο diesel από τα 1,854 ευρώ πέφτει στα 1,80 ευρώ. 

Αυτό που τονίζουν, πάντως, παράγοντες της αγοράς και πρέπει να έχουν κατά νου οι καταναλωτές, είναι ότι αυτές οι τιμές δεν είναι «κλειδωμένες» αλλά συνεχίζουν να μεταβάλλονται, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, λόγω του πολέμου στον Περσικό.

Ενεργοποιήθηκαν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο

Κατ' αρχάς, μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, η διεθνής τιμή του πετρελαίου «έπιασε» ξανά τα 87 δολάρια, με άνοδο πάνω από 17% σε μια εβδομάδα.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» είναι, όμως, οι διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης, όπως η βενζίνη και το diesel, που «τρέχουν» με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, καθώς ο συνδυασμός των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τη μειωμένη εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια δυνατότητα διύλισης στην Ευρώπη, έχουν προκαλέσει ένα απίστευτο ράλι. 

 

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