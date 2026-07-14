Το καλοκαίρι τους στη Μύκονο απολαμβάνουν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, οι οποίοι άφησαν για λίγο πίσω τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, επιλέγοντας το «νησί των ανέμων» για λίγες ημέρες χαλάρωσης.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την απόδρασή τους, με το εντυπωσιακό room tour της πολυτελούς σουίτας όπου διαμένουν να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η Ελένη Χατζίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τη διαμονή τους, συνοδεύοντάς το με τη λιτή λεζάντα: «A little escape 🤍».

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχωρίζουν οι εικόνες από το εσωτερικό του καταλύματος, το οποίο συνδυάζει minimal αισθητική, γήινες αποχρώσεις και ανεμπόδιστη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Το ιδιωτικό τζακούζι, οι προσεγμένες λεπτομέρειες στη διακόσμηση και οι άνετοι χώροι συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για μια ρομαντική καλοκαιρινή απόδραση.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η τραγουδίστρια ποζάρει μέσα στο τζακούζι κρατώντας ένα ποτήρι λευκό κρασί, με φόντο τη θάλασσα και τα σκάφη που ταξιδεύουν στο Αιγαίο, απολαμβάνοντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Το φωτογραφικό άλμπουμ λειτουργεί σαν ένα μικρό room tour, καθώς αποκαλύπτει αρκετές γωνιές της εντυπωσιακής σουίτας. Οι followers της είχαν την ευκαιρία να δουν τόσο τους χώρους του δωματίου όσο και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν.

Μία από αυτές δεν πέρασε απαρατήρητη. Δίπλα στο τζακούζι βρίσκονται δύο λευκά μπουρνούζια με κεντημένη τη φράση «After Sex», μια παιχνιδιάρικη πινελιά του ξενοδοχείου που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα και προκάλεσε πολλά σχόλια στα social media.

Πέρα από το πολυτελές κατάλυμα, το ζευγάρι φαίνεται πως απόλαυσε και τις γεύσεις του νησιού. Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται λαχταριστά πιάτα, με τη γαριδομακαρονάδα να ξεχωρίζει, αλλά και ακόμη δύο γαστρονομικές δημιουργίες που συμπλήρωσαν ιδανικά τη ρομαντική τους εξόρμηση.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι, παρά το φορτωμένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, φροντίζουν να αφιερώνουν χρόνο ο ένας στον άλλον.

Αυτή η σύντομη απόδραση στη Μύκονο φαίνεται πως ήταν η ιδανική ευκαιρία για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητα.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να εντυπωσιάζονται τόσο από το ειδυλλιακό κατάλυμα όσο και από το πολυτελές room tour που μοιράστηκε η τραγουδίστρια.