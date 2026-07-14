Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Απόδραση για το ερωτευμένο ζευγάρι

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To room tour στη Μύκονο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο, επιλέγοντας πολυτελή σουίτα.
  • Η Χατζίδου μοιράστηκε φωτογραφίες από τη διαμονή τους στα social media, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό room tour.
  • Η σουίτα διαθέτει minimal αισθητική, ιδιωτικό τζακούζι και απέραντη θέα στο Αιγαίο.
  • Δημοφιλή στοιχεία της σουίτας περιλαμβάνουν λευκά μπουρνούζια με την φράση «After Sex» και γαστρονομικές δημιουργίες.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από τους followers.

Το καλοκαίρι τους στη Μύκονο απολαμβάνουν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, οι οποίοι άφησαν για λίγο πίσω τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, επιλέγοντας το «νησί των ανέμων» για λίγες ημέρες χαλάρωσης.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την απόδρασή τους, με το εντυπωσιακό room tour της πολυτελούς σουίτας όπου διαμένουν να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η Ελένη Χατζίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τη διαμονή τους, συνοδεύοντάς το με τη λιτή λεζάντα: «A little escape 🤍».

Συγκινημένοι η Ελένη και ο Ετεοκλής στο φινάλε του Breakfast@Star

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχωρίζουν οι εικόνες από το εσωτερικό του καταλύματος, το οποίο συνδυάζει minimal αισθητική, γήινες αποχρώσεις και ανεμπόδιστη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Με καθυστέρηση η άφιξη της Χατζίδου στο Breakfast@Star - Tι συνέβη;

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Το ιδιωτικό τζακούζι, οι προσεγμένες λεπτομέρειες στη διακόσμηση και οι άνετοι χώροι συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για μια ρομαντική καλοκαιρινή απόδραση.

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Σε μία από τις φωτογραφίες, η τραγουδίστρια ποζάρει μέσα στο τζακούζι κρατώντας ένα ποτήρι λευκό κρασί, με φόντο τη θάλασσα και τα σκάφη που ταξιδεύουν στο Αιγαίο, απολαμβάνοντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Το φωτογραφικό άλμπουμ λειτουργεί σαν ένα μικρό room tour, καθώς αποκαλύπτει αρκετές γωνιές της εντυπωσιακής σουίτας. Οι followers της είχαν την ευκαιρία να δουν τόσο τους χώρους του δωματίου όσο και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν.

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Μία από αυτές δεν πέρασε απαρατήρητη. Δίπλα στο τζακούζι βρίσκονται δύο λευκά μπουρνούζια με κεντημένη τη φράση «After Sex», μια παιχνιδιάρικη πινελιά του ξενοδοχείου που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα και προκάλεσε πολλά σχόλια στα social media.

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Πέρα από το πολυτελές κατάλυμα, το ζευγάρι φαίνεται πως απόλαυσε και τις γεύσεις του νησιού. Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται λαχταριστά πιάτα, με τη γαριδομακαρονάδα να ξεχωρίζει, αλλά και ακόμη δύο γαστρονομικές δημιουργίες που συμπλήρωσαν ιδανικά τη ρομαντική τους εξόρμηση.

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι, παρά το φορτωμένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, φροντίζουν να αφιερώνουν χρόνο ο ένας στον άλλον.

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Αυτή η σύντομη απόδραση στη Μύκονο φαίνεται πως ήταν η ιδανική ευκαιρία για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητα.

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να εντυπωσιάζονται τόσο από το ειδυλλιακό κατάλυμα όσο και από το πολυτελές room tour που μοιράστηκε η τραγουδίστρια.

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο

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ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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