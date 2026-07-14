Πόρος: Σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης Λόγω Λειψυδρίας

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται ο Πόρος για το επόμενο τρίμηνο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας που ταλανίζουν το νησί. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη τόσο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) όσο και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική κίνηση, αλλά ένα κρίσιμο βήμα για την άμεση θωράκιση του νησιού. Μέσω αυτής της απόφασης ενεργοποιούνται ταχύτατα ειδικοί κρατικοί μηχανισμοί και έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η άμεση ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης –με έμφαση στη λειτουργία και αναβάθμιση των συστημάτων αφαλάτωσης– ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα, με τα κονδύλια και τις απλοποιημένες διαδικασίες που προβλέπονται, επιδιώκεται η αποφυγή παρατεταμένων διακοπών στην υδροδότηση.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ένταση της κλιματικής κρίσης που πλήττει έντονα τα ελληνικά νησιά, καθιστώντας αναγκαία την άμεση κρατική παρέμβαση για την εξασφάλιση του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού. Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς καλούνται πλέον να τρέξουν τις διαδικασίες για να θωρακίσουν το δίκτυο του Πόρου.