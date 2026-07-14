Πόλεμος χωρίς τέλος Ιράν - ΗΠΑ και νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Επίθεση Αμερικανών σε ναυτικές βάσεις και του Ιράν σε χώρες του Κόλπου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αεροπορία των ΗΠΑ βομβαρδίζει το Ιράν για τρίτη νύχτα, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πυρηνικούς στόχους.
  • Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό της ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης στο Όρος Πίξαξ.
  • Το Ιράν απαντά με επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας τον θάνατο ενός Ινδού ναυτικού.
  • Η ένταση επεκτείνεται με νέο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου.
  • Η κατάσταση στην Υεμένη κλιμακώνεται με επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Ραγδαίες και άκρως επικίνδυνες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορία των ΗΠΑ σφυροκόπησε το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Ο Τραμπ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους. Απειλεί τώρα ανοιχτά με βομβαρδισμό μιας τεράστιας πυρηνικής εγκατάστασης. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απαντά με πυρά στα Στενά του Ορμούζ.


Αμερικανική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν 

Για πέντε ολόκληρες ώρες, αμερικανικά αεροπλάνα βομβάρδιζαν στρατιωτικούς στόχους προκαλώντας τρόμο πάνω από το νότιο Ιράν. 

Στις φλόγες πάλι ο Περσικός Κόλπος – Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ
    

Μπουσέρ και Μπαντάρ Αμπάς βρέθηκαν στο επίκεντρο των επιθέσεων. Οι Αμερικανοί έδωσαν στη δημοσιότητα  βίντεο το οποίο δείχνει τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας  να πλήττουν εγκατάσταση συντήρησης υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων. Είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν θαλάσσια drones σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις. 

Η πολεμική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Η πολεμική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν 

Στο στόχαστρο τα πυρηνικά του Ιράν 

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Τώρα, βάζει στο στόχαστρο το Όρος Πίξαξ. Πρόκειται για μια ιρανική πυρηνική εγκατάσταση κρυμμένη βαθιά κάτω από το βουνό. Κοντά στη Νατάνζ.

Πόλεμος χωρίς τέλος Ιράν - ΗΠΑ και νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν

«Απόψε τους επιτιθέμεθα και εξουδετερώνουμε κάθε δυνατότητά τους που σχετίζεται με τα Στενά του Ορμούζ. Πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε να ελέγχουμε ολόκληρη την περιοχή» δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Το Ιράν απάντησε πάντως ειρωνικά στη δήλωση Τραμπ για διόδια 20% από πλευράς ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.    

«Το Ιράν ήταν πάντοτε ο ΦΥΛΑΚΑΣ των Στενών του Ορμούζ και θα παραμείνει ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» έγραψε ο  ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς, ο οποίος πρόσθεσε «τρολάροντας» τον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Το 20% είναι, φυσικά, υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι». 

Το τρολάρισμα του ΥΠΕΞ του Ιράν στον πρόεδρο των ΗΠΑ 

Το τρολάρισμα του ΥΠΕΞ του Ιράν στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Νέος ναυτικός αποκλεισμός και αντίποινα Ιράν με επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου 

 Η ένταση μεταφέρθηκε αμέσως στη θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν  ξανά ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Το Ιράν αντέδρασε ακαριαία εκτοξεύοντας πυρά στα Στενά του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν σφοδρά. Ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του. 

Θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ: «Ανοιχτά» λέει ο Τραμπ, «κλειστά» η Τεχεράνη

Μεταξύ άλλων, στο δεύτερο κύμα της Επιχείρησης Nasr 2, στοχοποιήθηκαν αρκετές αποθήκες υποστήριξης οπλικών συστημάτων, ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίρια διαμονής των αμερικανικών δυνάμεων στο Μπαχρέιν.

 

Ανάφλεξη στην Υεμένη: Οι Χούθι σφυροκοπούν το αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, αναζωπυρώθηκε και το μέτωπο της Υεμένης. Ύστερα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, η ένταση επέστρεψε. Η κυβέρνηση της Υεμένης βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σαναά για να εμποδίσει την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους. Οι Χούθι κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία και απάντησαν με πυραύλους και drones στο αεροδρόμιο της Άμπχα.

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