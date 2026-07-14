Το «σταυρόλεξο» του χρόνου των εκλογών και η δήλωση του Ν. Κακλαμάνη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές  το φθινόπωρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναβρασμός στα κόμματα για τις πρόωρες εκλογές, με πιθανές ημερομηνίες τις 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου.
  • Ο Ν. Κακλαμάνης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει τελική απόφαση για τον χρόνο των εκλογών.
  • Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, προετοιμάζονται για τη ΔΕΘ και εντείνουν τις προεκλογικές τους δραστηριότητες.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση, αναφέροντας την ύπαρξη δύο διαφορετικών 'Ελλάδων' - της εντιμότητας και της διαφθοράς.
  • Η Α. Λατινοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αύξηση της φτωχοποίησης των πολιτών και την υψηλή φορολογία.

Αναβρασμός επικρατεί στο εσωτερικό των κομμάτων με το σταυρόλεξο των πρόωρων εκλογών να παραμένει άλυτο στο τραπέζι. Ο πρόεδρος της Βουλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στηθούν κάλπες το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ σηκώνουν τους αντιπολιτευτικούς τόνους και ανεβάζουν ρυθμούς για κάθε ενδεχόμενο. 

Ο «χρησμός» του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλπες μετά τη ΔΕΘ

Ν. Κακλαμάνης: «πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση για τον χρόνο των εκλογών»
 

«Μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει τελική απόφαση αν θα πάει τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα» δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής.    

Ο Ν. Κακλαμάνης για τα σενάρια πρόωρων εκλογών 33

Αυτή η παρέμβαση του Νικήτα Κακλαμάνη έδωσε νέα τροφή στα σενάρια των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Στο παρασκήνιο συζητούνται οι ημερομηνίες 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου ως πιθανές για να στηθούν πρόωρες κάλπες. Η ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για το Σύνταγμα -έως το τέλος Αυγούστου-αφήνει ανοιχτό ορίζονται για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Tο δίλημμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές

«Εκτιμώ ότι θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλισε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση» εκτίμησε ο Πρόεδρος της Βουλής για την ψηφοφορία σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση πριν το τέλος Αυγούστου.   

Σε προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα - ΠΑΣΟΚ: Προετοιμασία για τη ΔΕΘ 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται πάντως σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εντείνει την προετοιμασία για την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Σήμερα προχώρησε σε προπαρασκευαστική σύσκεψη των Κύκλων Πολιτικής, σε μια προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να δει ανάκαμψη των δημοσκοπικών ποσοστών.   

Ενημέρωση Ανδρουλάκη από Δένδια και Γεραπετρίτη για τα εθνικά θέματα

«Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές… Καλώ τους πολίτες να μας εμπιστευθούν… και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.    

Τσίπρας: «υπάρχει η Ελλάδα της εντιμότητας και η Ελλάδα της διαφθοράς και της λαμογιάς» 

 Από τη  Μυτιλήνη ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση.  «Υπάρχουν 2 Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα της παραγωγής, το μόχθου και της εντιμότητας και υπάρχει και η Ελλάδα της λαμογιάς, η Ελλάδα των απευθείας αναθέσεων, της μίζας, υπάρχει η Ελλάδα της διαφθοράς των σικέ επιδοτήσεων, του κ. Χασάπη, του κ. Φραπέ. της κ. Σεμερτζίδου που κυκλοφορεί με Porsche» υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.  

Τριήμερη περιοδεία ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού 

Τριήμερη περιοδεία ετοιμάζει η Μαρία Καριστιανού και από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή θα βρεθεί στην Καλαμάτα,  το Αγρίνιο και την Θεσσαλονίκη. 

Α. Λατινοπούλου:  «Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη φτωχοποίηση των πολιτών»

«Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη στους φόρους. Πρωταθλήτρια στη φτωχοποίηση των πολιτών με ευθύνη της κυβέρνησης» υποστήριξε από την πλευρά της η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. 
 

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ΝΙΚΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
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ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
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