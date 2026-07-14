Ρούλα Κορομηλά: Ποζάρει σε ειδυλλιακό παραθαλάσσιο σημείο

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα

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Η Ρούλα Κορομηλά έχει μπει σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στα social media ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο σημείο με ξύλινη προβλήτα.

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H παρουσιάστρια απολαμβάνει τη μαγευτική θέα του απέραντου γαλάζιου. «Όταν η στιγμή είναι αυθεντική η ηρεμία κ η αισιοδοξία κρύβονται σ’ ένα αυθόρμητο χαμόγελο κ στον ήχο των κυμάτων…» έγραψε στη λεζάντα. 

Η παρουσιάστρια πριν λίγο καιρό δημοσίευσε μια εικόνα της σε μορφή σκίτσου, δίνοντας μια πιο καλλιτεχνική και παιχνιδιάρικη πινελιά.

 

 


«Η καλοκαιρινή πραγματικότητα μου αλλά με την καλύτερη εκδοχή της σε σκίτσο έτσι γίνεται κ πιο μαγική. Βαρέθηκα τις κλασικές φωτό. Τα ίδια κ τα ίδια. Και όταν οι φωτό δεν φτάνουν για να δείξουν το mood γίνονται σκίτσο», είχε γράψει στην ανάρτησή της. 

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ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
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