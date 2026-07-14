Η Ρούλα Κορομηλά έχει μπει σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στα social media ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο σημείο με ξύλινη προβλήτα.
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H παρουσιάστρια απολαμβάνει τη μαγευτική θέα του απέραντου γαλάζιου. «Όταν η στιγμή είναι αυθεντική η ηρεμία κ η αισιοδοξία κρύβονται σ’ ένα αυθόρμητο χαμόγελο κ στον ήχο των κυμάτων…» έγραψε στη λεζάντα.
Η παρουσιάστρια πριν λίγο καιρό δημοσίευσε μια εικόνα της σε μορφή σκίτσου, δίνοντας μια πιο καλλιτεχνική και παιχνιδιάρικη πινελιά.
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«Η καλοκαιρινή πραγματικότητα μου αλλά με την καλύτερη εκδοχή της σε σκίτσο έτσι γίνεται κ πιο μαγική. Βαρέθηκα τις κλασικές φωτό. Τα ίδια κ τα ίδια. Και όταν οι φωτό δεν φτάνουν για να δείξουν το mood γίνονται σκίτσο», είχε γράψει στην ανάρτησή της.