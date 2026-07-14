Apon: H σαρωτική συναυλία του στο θέατρο Βράχων

«Μάγεψε» την Αθήνα με το «Ηχογένεια tour»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Apon πραγματοποίησε συναυλία στο θέατρο Βράχων στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου.
  • Ερμήνευσε κομμάτια από το νέο του album "Ηχογένεια" και αγαπημένα τραγούδια από διάφορα μουσικά είδη.
  • Στη σκηνή συμμετείχαν guest καλλιτέχνες για μοναδικά ντουέτα, όπως με τη Μαριώ και τον Στέλιο Ρόκκο.
  • Η συναυλία θεωρείται ένα από τα πιο ξεχωριστά events του καλοκαιριού στην Αθήνα.
  • Ο Apon συνεχίζει την περιοδεία του "Ηχογένεια tour" σε όλη την Ελλάδα μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ο Apon, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι, χάρισε μία συναρπαστική συναυλιακή εμπειρία στην Αθήνα, στο κατάμεστρο θέατρο Βράχων, το βράδυ της Δευτέρας (13 Ιουλίου).

APON: Ο καλλιτέχνης που θα ήθελε να συνεργαστεί - Όσα είπε στο star.gr

Με τον ιδιαίτερο ήχο, τη χαρακτηριστική ερμηνεία και τη σύγχρονη μουσική ταυτότητά του, ο APON «μάγεψε» το κοινό, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και τα τραγούδια από το νέο του album «Ηχογένεια», που κυκλοφορεί από την Panik Records και έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα καλύτερα albums της χρονιάς..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by APON (@apon_is_here)

Από το setlist δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, με τον APON να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια από όλο το μουσικό φάσμα, όπως ροκ και νησιωτικά, κάνοντας τους χιλιάδες θεατές μία φωνή. Παράλληλα, στη σκηνή ανέβηκαν και guest καλλιτέχνες, με τους οποίος ο Apon έκανε και μοναδικά ντουέτα, όπως το «Ρεμπέτικο» με την Μαριώ, το «Έμεινα Εδώ» με τον Στέλιο Ρόκκο, το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» με τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο και το «Σπίρτο» με τον OGE.

Apon: H σαρωτική συναυλία του στο θέατρο Βράχων

Η συναυλία του Apon στο θέατρο Βράχων αποτέλεσε ένα από τα πιο ξεχωριστά events του φετινού καλοκαιριού στην Αθήνα, ενώ ο σαρωτικός καλλιτέχνης συνεχίζει την περιοδεία του, «Ηχογένεια tour», με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα έως και τον Σεπτέμβριο. 

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