Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί

H επίσκεψη στον καταρράκτη Tegenungan & η περιποίηση από μακάκους του Μπαλί

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Αποστολία Ζώη: Tα instastories της από το ταξίδι της στο Μπαλί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αποστολία Ζώη βρίσκεται στο Μπαλί και μοιράζεται φωτογραφίες από τις δραστηριότητές της στο Instagram.
  • Ταξιδεύει με την αδελφή της, Έφη, και φορά παραδοσιακή μπαλινέζικη φορεσιά για την είσοδο σε ναούς.
  • Επισκέφθηκε τον καταρράκτη Tegenungan και δημοσίευσε φωτογραφίες από εκεί.
  • Αλληλεπιδρά με μαϊμούδες, που θεωρούνται ιεροί από τους ντόπιους, και αναφέρεται στην κοινωνική περιποίηση τους.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για τις στιγμές που ζει ανάμεσα στη φύση και τους ντόπιους φίλους.

Στο Μπαλί βρίσκεται η Αποστολία Ζώη και καθημερινά μοιράζεται εικόνες από τα τοπία, τις δραστηριότητες και τα ονειρικά μέρη που επισκέπεται, με τους followers της στο instagram. 

«Δημιουργώντας αναμνήσεις στην άλλη άκρη του κόσμου!🌴🥥 Με την καλύτερη παρέα! Η ενέργεια αυτού του τόπου είναι απλά μοναδική!», έγραψε στο carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε πριν από τρεις μέρες. Η Αποστολία Ζώη ταξίδεψε στο Μπαλί με μία από τις δύο αδελφές της, την Έφη.

Η Αποστολία Ζώη με την αδελφή της, Έφη, στο Μπαλί/ instagram

Η Αποστολία Ζώη με την αδελφή της, Έφη, στο Μπαλί/ instagram

Αποστολία Ζώη: «Ο θάνατος των γονιών μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί / instagram

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί / instagram

Η τραγουδίστρια εμφανίζεται με παραδοσιακή μπαλινέζικη φορεσιά, η οποία είναι υποχρεωτιή για την είσοδο σε ναούς. Οι επισκέπτες οφείλουν να καλύπτουν τους ώμους και τα γόνατα και συνήθως υπάρχουν «σαρόνγκ» που διατίθενται για τους τουρίστες. 

 

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί / instagram

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί / instagram

Σε κάποιες φωτογραφίες της έχει στο αυτί της ένα Bunga Jepun. Είναι το πιο βασικό λουλούδι που χρησιμοποιούν οι Μπαλινέζοι ινδουιστές στις καθημερινές χειροποίητες προσφορές τους προς τους θεούς και τα πνεύματα.

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί

«Συγγνώμη, το νούμερο που καλέσατε βρίσκεται εκτός σύνδεσης... κάπου σε έναν καταρράκτη στο Μπαλί. Τα λέμε όταν (και αν) γυρίσω!», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών της που δημοσιοποίησε πριν από δύο μέρες.

Η τραγουδίστρια, σε αυτό το post, δημοσίευσε φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στον εντυπωσιακό καταρράκτη Tegenungan (Tegenungan Waterfall), όπως αναγράφεται και στην ξύλινη πινακίδα της εικόνας.

Η Αποστολία Ζώη στον καταρράκτη Tegenungan/ Instagram

Η Αποστολία Ζώη στον καταρράκτη Tegenungan/ Instagram

Ο καταρράκτης σχηματίζεται στον ποταμό Πετάνου και βρίσκεται στο χωριό Κεμενούχ, στην περιοχή Σουκαουάτι του νομού Τζιανγιάρ στο Μπαλί της Ινδονησίας.

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί

Σε άλλο βίντεο, εμφανίζεται παρέα με δύο μαϊμούδες, οι οποίες στο Μπαλί λέγονται μακάκοι των καβουριών! Οι συγκεκριμένοι πίθηκοι είναι πολύ διάσημοι και θεωρούνται ιεροί από τους ντόπιους κατοίκους. Οι μακάκοι που ζουν στα δάση του Μπαλί τρέφονται κυρίως με φρούτα, γλυκοπατάτες, φύλλα και έντομα.

Αυτό που κάνουν πίσω από την Αποστολία Ζώη ονομάζεται κοινωνική περιποίηση (grooming). Καθαρίζουν το τρίχωμα η μία της άλλης, μια δραστηριότητα που βοηθά στη διατήρηση της υγιεινής αλλά και στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών της αγέλης.

Αποστολία Ζώη: Οι εξωτικές φωτογραφίες της από το Μπαλί

Γι΄ αυτό και η τραγουδίστρια, σημειώνει στη λεζάντα της: «Έκλεισα ραντεβού στο πιο high-end κομμωτήριο του Μπαλί... και μπουρμπουάρ μια μπανάνα!»

«Σε μέρη που ο χρόνος κυλάει διαφορετικά.🌿✨ Ανάμεσα στα ιερά αγάλματα και την ανεπιτήδευτη ομορφιά της φύσης, μαθαίνεις να απολαμβάνεις την απλότητα.  Και αν η τύχη σου το φέρει, κάνεις και τους πιο απρόσμενους, αξιαγάπητους φίλους στην πορεία! 🐒🌽 
Ευγνώμων για κάθε στιγμή», έγραψε στη σημερινή της ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το διάσημο Ιερό Δάσος των Μαϊμούδων στο Ούμπουντ, όπου ζουν εκατοντάδες μακάκοι.

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