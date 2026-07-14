Χριστίνα Κοντοβά: Η υιοθεσία της μικρής Ada, οι τύψεις κι η έλλειψη αγάπης

«Δεν αισθανόμουν ότι την αγαπάω από την αρχή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.07.26 , 10:23 Κύπρος: Άνδρας συνελήφθη για τον βιασμό της πεθεράς του
14.07.26 , 10:18 Πτήση - θρίλερ: «Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»
14.07.26 , 10:00 Φτιάξτε Mojito χωρίς αλκοόλ και απολαύστε άφοβα το αγαπημένο cocktail
14.07.26 , 09:51 Oopps! Όταν συναντάς... τον συνάδελφό σου στο First Dates
14.07.26 , 09:40 Αντώνης Ρέμος: Γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στο Nammos της Μυκόνου
14.07.26 , 09:25 Χριστίνα Κοντοβά: Η υιοθεσία της μικρής Ada, οι τύψεις κι η έλλειψη αγάπης
14.07.26 , 09:24 Σπέτσες: Γυναίκα τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους
14.07.26 , 09:21 Ελένη Σακκά: Νέες φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της στην Άρτα
14.07.26 , 09:08 Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για σαλμονέλα
14.07.26 , 09:03 Θάνος Αξαρλιάν: Ο θάνατος από τη 17 Ν που συγκλόνισε την Ελλάδα
14.07.26 , 09:00 Velmar: Καλοκαιρινές διακοπές με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
14.07.26 , 08:42 Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
14.07.26 , 08:27 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τα «Αχ και βαχ» του παρουσιαστή - Τι συνέβη;
14.07.26 , 07:52 Marfin: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών
14.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Ιουλίου
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για σαλμονέλα
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τα «Αχ και βαχ» του παρουσιαστή - Τι συνέβη;
Αντώνης Ρέμος: Γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στο Nammos της Μυκόνου
Χριστίνα Κοντοβά: Η υιοθεσία της μικρής Ada, οι τύψεις κι η έλλειψη αγάπης
Ελένη Σακκά: Νέες φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της στην Άρτα
Marfin: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Χριστίνας Κοντοβά στο Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Κοντοβά μίλησε για την υιοθεσία της κόρης της, Ada, από την Ουγκάντα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.
  • Αναφέρθηκε στις ενοχές που ένιωσε κατά την αρχική περίοδο της υιοθεσίας και στην πίεση της καθημερινότητας.
  • Η αγάπη για το παιδί δεν είναι άμεση, αλλά χτίζεται μέσα από κοινές εμπειρίες, όπως εξήγησε.
  • Η Χριστίνα τονίζει τη σημασία της εμπιστοσύνης και της αφοσίωσης στη σχέση με την Ada.
  • Η Ada είναι η προτεραιότητα της Χριστίνας, που μοιράζεται δημόσια τις προκλήσεις της μητρότητας.

Η Χριστίνα Κοντοβά μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και την εμπειρία της υιοθεσίας της κόρης της, Ada, από την Ουγκάντα. Καλεσμένη στο vidcast Parenting for Change, η σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε στις συνθήκες που αντιμετώπισε στην Αφρική, στις ενοχές που ένιωσε και στην επίγνωση ότι ο δεσμός με ένα παιδί διαμορφώνεται μέσα από την κοινή πορεία.

Χριστίνα Κοντοβά: Η υιοθεσία της μικρής Ada, οι τύψεις κι η έλλειψη αγάπης

Η ίδια περιέγραψε ότι, κατά το πρώτο διάστημα μετά την υιοθεσία, βρέθηκε με το παιδί της στην Αφρική χωρίς την παρουσία δικών της ανθρώπων. Η πίεση της καθημερινότητας την οδήγησε να επικεντρωθεί στην επιβίωση, όπως εξήγησε, πριν μπορέσει να επεξεργαστεί συναισθηματικά τη νέα πραγματικότητα.

 

Χριστίνα Κοντοβά: Γιορτάζει τα 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα

Η Χριστίνα Κοντοβά για τις πρώτες ημέρες της υιοθεσίας

«Θα ήθελα να ξέρω την αλήθεια από την αρχή, που είναι πολύ δύσκολο να την ξέρεις, ότι ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, όπως γενικά έναν άνθρωπο, ότι αυτό χτίζεται και ότι, να, παραδείγματος χάρη, ένιωσα τύψεις κάποια στιγμή γιατί είπα, εγώ το πρώτο διάστημα κοιτούσα να επιβιώσω, εγώ στην Αφρική, το παιδί μαζί μου. Χωρίς κανένα δικό μου άνθρωπο. Οπότε κατάλαβα ότι ζούσα μία επιβίωση και όχι το συναίσθημα. Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα. Και θυμάμαι όταν το το είπα στην ψυχολόγο μου τότε, ότι δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω και μου λέει, "Α, μπράβο. Τι ωραία που το είπες". Και λέω "Αλήθεια; Αυτό που λέγανε όλες, ότι το αγάπησα από την κοιλιά μου, το αγάπησα από την πρώτη φωτογραφία που το είδα, όσες έχουμε υιοθετήσει". Και η αλήθεια δεν είναι αγάπη. Νιώθεις μια συγκίνηση, ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά η αγάπη χτίζεται, όπως με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Τι ερωτεύτηκες; Μια εμφάνιση, ωραία. Μετά χτίζεις από την εμπειρία».

Η Χριστίνα Κοντοβά έγινε μητέρα μέσω της υιοθεσίας, έπειτα από μια μακρά και απαιτητική διαδικασία που την έφερε κοντά στη μικρή Ada από την Ουγκάντα. Στη συζήτησή της αναφέρθηκε στις καθημερινές δυσκολίες της γονεϊκότητας και στην πίεση που μπορεί να προκαλούν οι προσδοκίες για τον «τέλειο γονέα».

Η μητρότητα και ο δεσμός με την Ada

Η σχεδιάστρια τόνισε πως η αρχική συγκίνηση δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την αγάπη και συνέδεσε τη δημιουργία του δεσμού με τις κοινές εμπειρίες. Μέσα από τη δική της διαδρομή, μίλησε για μια σχέση που εξελίχθηκε σταδιακά, με εμπιστοσύνη κι αφοσίωση.

Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου»

Η Ada αποτελεί σήμερα την προτεραιότητα της Χριστίνας Κοντοβά, η οποία έχει επιλέξει να μοιράζεται δημόσια πλευρές της καθημερινότητάς τους και να μιλά για τις πραγματικές προκλήσεις που συνοδεύουν την υιοθεσία και τη μητρότητα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
 |
ADA
 |
PARENTING FOR CHANGE
 |
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αντώνης Ρέμος: Γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στο Nammos
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: Γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στο Nammos της Μυκόνου
Ελένη Σακκά: Νέες φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της στην Άρτα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Σακκά: Νέες φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της στην Άρτα
Δανάη Λιβιεράτου: Η Aποκαλυπτική Eμφάνιση Στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Λιβιεράτου: Η αποκαλυπτική εμφάνιση στη Μύκονο
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τα «Αχ και βαχ» του παρουσιαστή - Τι συνέβη;
Αθηνά Οικονομάκου - JLO
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου: Αποκάλυψε τι έγινε πριν από τη φωτογραφία με την JLO
Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδη
Celebrities & Gossip Νεα
Θεοδωρίδου – Βανδή: Το ξεκαρδιστικό παιχνίδι ερωτήσεων και τα «όχι» σε όλα!
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Η εξομολόγηση έναν μήνα μετά τον γάμο της
Έλενα Παπαρίζου
Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Παπαρίζου: «Είσαι μεγάλη νικήτρια» – Η στιγμή που έγινε viral
Γιώργος και Φοίβος Παπαδάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top