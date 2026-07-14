Η Χριστίνα Κοντοβά μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και την εμπειρία της υιοθεσίας της κόρης της, Ada, από την Ουγκάντα. Καλεσμένη στο vidcast Parenting for Change, η σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε στις συνθήκες που αντιμετώπισε στην Αφρική, στις ενοχές που ένιωσε και στην επίγνωση ότι ο δεσμός με ένα παιδί διαμορφώνεται μέσα από την κοινή πορεία.

Η ίδια περιέγραψε ότι, κατά το πρώτο διάστημα μετά την υιοθεσία, βρέθηκε με το παιδί της στην Αφρική χωρίς την παρουσία δικών της ανθρώπων. Η πίεση της καθημερινότητας την οδήγησε να επικεντρωθεί στην επιβίωση, όπως εξήγησε, πριν μπορέσει να επεξεργαστεί συναισθηματικά τη νέα πραγματικότητα.

Η Χριστίνα Κοντοβά για τις πρώτες ημέρες της υιοθεσίας

«Θα ήθελα να ξέρω την αλήθεια από την αρχή, που είναι πολύ δύσκολο να την ξέρεις, ότι ένα παιδί δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, όπως γενικά έναν άνθρωπο, ότι αυτό χτίζεται και ότι, να, παραδείγματος χάρη, ένιωσα τύψεις κάποια στιγμή γιατί είπα, εγώ το πρώτο διάστημα κοιτούσα να επιβιώσω, εγώ στην Αφρική, το παιδί μαζί μου. Χωρίς κανένα δικό μου άνθρωπο. Οπότε κατάλαβα ότι ζούσα μία επιβίωση και όχι το συναίσθημα. Δεν μου είχε βγει κάποιο συναίσθημα. Και θυμάμαι όταν το το είπα στην ψυχολόγο μου τότε, ότι δεν αισθάνομαι ότι την αγαπάω και μου λέει, "Α, μπράβο. Τι ωραία που το είπες". Και λέω "Αλήθεια; Αυτό που λέγανε όλες, ότι το αγάπησα από την κοιλιά μου, το αγάπησα από την πρώτη φωτογραφία που το είδα, όσες έχουμε υιοθετήσει". Και η αλήθεια δεν είναι αγάπη. Νιώθεις μια συγκίνηση, ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά η αγάπη χτίζεται, όπως με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Τι ερωτεύτηκες; Μια εμφάνιση, ωραία. Μετά χτίζεις από την εμπειρία».

Η Χριστίνα Κοντοβά έγινε μητέρα μέσω της υιοθεσίας, έπειτα από μια μακρά και απαιτητική διαδικασία που την έφερε κοντά στη μικρή Ada από την Ουγκάντα. Στη συζήτησή της αναφέρθηκε στις καθημερινές δυσκολίες της γονεϊκότητας και στην πίεση που μπορεί να προκαλούν οι προσδοκίες για τον «τέλειο γονέα».

Η μητρότητα και ο δεσμός με την Ada

Η σχεδιάστρια τόνισε πως η αρχική συγκίνηση δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την αγάπη και συνέδεσε τη δημιουργία του δεσμού με τις κοινές εμπειρίες. Μέσα από τη δική της διαδρομή, μίλησε για μια σχέση που εξελίχθηκε σταδιακά, με εμπιστοσύνη κι αφοσίωση.

Η Ada αποτελεί σήμερα την προτεραιότητα της Χριστίνας Κοντοβά, η οποία έχει επιλέξει να μοιράζεται δημόσια πλευρές της καθημερινότητάς τους και να μιλά για τις πραγματικές προκλήσεις που συνοδεύουν την υιοθεσία και τη μητρότητα.