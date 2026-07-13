Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε

«Αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση»

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Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φοίβος Παπαδάκης τιμά τη μνήμη του πατέρα του, Γιώργου Παπαδάκη, με μια συγκινητική φωτογραφία από το 1997.
  • Η φωτογραφία απεικονίζει τον Φοίβο στην αγκαλιά του πατέρα του, μαζί με τον αδελφό του.
  • Συνοδεύεται από το μήνυμα: «Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…».
  • Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη το 2026 συγκίνησε τον δημοσιογραφικό κόσμο και το κοινό.
  • Ο Φοίβος έχει μοιραστεί πολλές φορές δημόσιες στιγμές και αναμνήσεις από τη ζωή τους.

Με μια φωτογραφία γεμάτη αναμνήσεις και ένα μήνυμα καρδιάς, ο Φοίβος Παπαδάκης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, Γιώργου Παπαδάκη.

Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε

Το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου και παρουσιαστή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερο οικογενειακό στιγμιότυπο από το 1997. Στη φωτογραφία, ο ίδιος βρίσκεται στην αγκαλιά του πατέρα του, μαζί με τον αδελφό του, σε μια τρυφερή στιγμή που αποτυπώνει τη ζεστασιά της οικογένειάς τους.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με λίγα αλλά ιδιαίτερα δυνατά λόγια, τα οποία συγκίνησαν όσους την είδαν: «Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…».

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»

Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη στις αρχές του 2026 προκάλεσε βαθιά συγκίνηση τόσο στον δημοσιογραφικό κόσμο όσο και στο κοινό που τον παρακολουθούσε για δεκαετίες. Ο ίδιος υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ενημέρωση.

Ο Φοίβος Παπαδάκης είχε πάντα μια ξεχωριστή σχέση με τον πατέρα του και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μοιραστεί δημόσια στιγμές και αναμνήσεις από τη ζωή τους.

Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε

Με αυτή τη νέα ανάρτηση, μέσα από μια παλιά φωτογραφία και μια απλή φράση, κατάφερε να μεταφέρει ένα μήνυμα αγάπης για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και τις στιγμές που αξίζει να κρατάμε.

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