Ξεκάθαρη, καταφατική απάντηση στο ερώτημα αν θα διεκδικήσει την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επομένως και του κόμματος, έδωσε ο Παύλος Πολάκης, με τον Χανιώτη βουλευτή να δηλώνει με βεβαιότητα ότι θα το πράξει.

Αναφερόμενος στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από εδώ και πέρα και κυρίως στην εκλογή νέου προέδρου, σημείωσε πως αρχικά θα επανέλθει άμεσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα εκλεγεί νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα, ο νέος πρόεδρος.

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