Πολάκης: Θα είμαι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Ομαδικές παραιτήσεις από στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Παύλος Πολάκης: «Θα βάλω υποψηφιότητα για να εκλεγώ πρόεδρος» (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Θα επανέλθει άμεσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
  • Θα εκλεγεί νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
  • Η εκλογή του νέου προέδρου θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Ξεκάθαρη, καταφατική απάντηση στο ερώτημα αν θα διεκδικήσει την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επομένως και του κόμματος, έδωσε ο Παύλος Πολάκης, με τον Χανιώτη βουλευτή να δηλώνει με βεβαιότητα ότι θα το πράξει.

Αναφερόμενος στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από εδώ και πέρα και κυρίως στην εκλογή νέου προέδρου, σημείωσε πως αρχικά θα επανέλθει άμεσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα εκλεγεί νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα, ο νέος πρόεδρος.

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