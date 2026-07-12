Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της

Οι αντιδράσεις από Μαρινάκη και Κυρανάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 14:50 Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
12.07.26 , 14:31 Θάνατος 20χρονου από το Άργος: Αντιδράσεις και αλλαγή στο κατηγορητήριο
12.07.26 , 14:30 Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους
12.07.26 , 14:00 Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη άμεσα
12.07.26 , 14:00 Γάμος χωρίς ερωτική έλξη: Τα red flags που σου λένε ότι έχει έρθει το τέλος
12.07.26 , 13:48 Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!
12.07.26 , 13:39 Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της
12.07.26 , 13:14 Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
12.07.26 , 13:08 Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία
12.07.26 , 12:21 Οι στρατιωτικές σχολές σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης
12.07.26 , 12:07 Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»
12.07.26 , 12:03 Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
12.07.26 , 12:00 Γιατί τα μαλλιά σου δεν μακραίνουν όσο θα ήθελες;
12.07.26 , 11:55 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της
12.07.26 , 11:38 «Φουσκώνει» το πορτοφόλι: Πάνω από 53 εκατ. ευρώ από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Θάνατος 20χρονου από το Άργος: Αντιδράσεις και αλλαγή στο κατηγορητήριο
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής
Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!
Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος, βίντεο ΕΡΤ
Σέβη Βολουδάκη: «Ό,τι και να κάνουν δεν με τρομοκρατούν» (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απειλητικά συνθήματα γράφτηκαν στο πολιτικό γραφείο και το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά, περιλαμβάνοντας φράσεις όπως «Θάνατος στη ΝΔ».
  • Η Βολουδάκη αντέτεινε ότι δεν φοβάται και δεν θα υποχωρήσει, τονίζοντας την ανάγκη για αξιοπρέπεια και δύναμη.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την επίθεση ως οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού κατά της Δημοκρατίας.
  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι οι δράστες είναι γνωστοί και συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις, καταδικάζοντας την τρομοκράτηση οικογενειών.
  • Το περιστατικό προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκες από κυβερνητικά στελέχη.

Απειλητικά συνθήματα γράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Στα μηνύματα που άφησαν οι δράστες περιλαμβάνονται οι φράσεις «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

Βάγια Νέστορα:Βαρύ κατηγορητήριο στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις. Η ίδια η Σέβη Βολουδάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τα συνθήματα σε ανάρτησή της στο Facebook, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Η ανάρτηση της Σέβης Βολουδάκη

Η υφυπουργός έγραψε «o φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου» και πρόσθεσε: «Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα».

 

Δήλωση Μαρινάκη για τα συνθήματα στα Χανιά

Για «οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού» έκανε λόγο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, συνδέοντας ευθέως την υπόθεση με επίθεση κατά της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες. Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη. Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη. Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».

Στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατονομάζει τις αρμόδιες αρχές ως τον θεσμικό μηχανισμό που καλείται να εντοπίσει και να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της ενέργειας.

Κυρανάκης: «Δεν είναι "Άγνωστοι". Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ»

Με ξεχωριστή παρέμβαση αντέδρασε και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος απέδωσε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους δράστες και μίλησε για απόπειρα τρομοκράτησης μιας οικογένειας.

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι οι δράστες πήγαν «στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα».

Για τη στάση της υφυπουργού ανέφερε: «η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας».

Συμπλήρωσε ακόμη «τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε» και υποστήριξε επίσης: «Δεν είναι "Άγνωστοι". Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες».

Στην ίδια τοποθέτηση συνέδεσε τους υπεύθυνους με τη δολοφονική επίθεση στη Marfin, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, και πρόσθεσε: «όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους "συντ
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΒΗ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
 |
ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όλγα Κεφαλογιάννη
Πολιτικη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Δικαιοσύνη για τα θύματα της Marfin
Παύλος Πολάκης
Πολιτικη
Επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Συνεδρίαση ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτικη
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η ΚΕ που ανακοινώθηκε ότι αναβλήθηκε!
Αγκάθια Τουρκίας Για F-35
Πολιτικη
Τα «αγκάθια» στον δρόμο της Τουρκίας για τα F-35  και οι S - 400
Αλέξης Τσίπρας
Πολιτικη
Νέο επεισόδιο στον πόλεμο Τσίπρα – Γεωργιάδη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Πολιτικη
Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις: Η Δημοκρατία είναι ισχυρή και πάντα νικά
Αφροδίτη Νέστορα: Η Ανάρτηση Για Τη Σύλληψη Των Δολοφόνων
Πολιτικη
Αφροδίτη Νέστορα: Η ανάρτηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε Το 100 Στη Βουλή
Πολιτικη
Χάος στη Βουλή με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τσακώθηκε με όλους, πήρε το «100»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top