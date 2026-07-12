Απειλητικά συνθήματα γράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Στα μηνύματα που άφησαν οι δράστες περιλαμβάνονται οι φράσεις «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις. Η ίδια η Σέβη Βολουδάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τα συνθήματα σε ανάρτησή της στο Facebook, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Η ανάρτηση της Σέβης Βολουδάκη

Η υφυπουργός έγραψε «o φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου» και πρόσθεσε: «Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα».

Δήλωση Μαρινάκη για τα συνθήματα στα Χανιά

Για «οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού» έκανε λόγο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, συνδέοντας ευθέως την υπόθεση με επίθεση κατά της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μια πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Έχουμε απέναντι μας εγκληματίες. Η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μία λέξη: καταδίκη. Είναι αδιανόητο κάποιοι να επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν μια δολοφονική επίθεση για να σπείρουν νέο μίσος και να απειλήσουν τη ζωή ανθρώπων. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη. Η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η στοχοποίηση ανθρώπων για την πολιτική τους ταυτότητα είναι η άρνησή της. Και όταν το «Θάνατος» μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή».

Στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατονομάζει τις αρμόδιες αρχές ως τον θεσμικό μηχανισμό που καλείται να εντοπίσει και να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της ενέργειας.

Κυρανάκης: «Δεν είναι "Άγνωστοι". Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ»

Με ξεχωριστή παρέμβαση αντέδρασε και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος απέδωσε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους δράστες και μίλησε για απόπειρα τρομοκράτησης μιας οικογένειας.

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι οι δράστες πήγαν «στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα».

Για τη στάση της υφυπουργού ανέφερε: «η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας».

Συμπλήρωσε ακόμη «τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε» και υποστήριξε επίσης: «Δεν είναι "Άγνωστοι". Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες».

Στην ίδια τοποθέτηση συνέδεσε τους υπεύθυνους με τη δολοφονική επίθεση στη Marfin, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, και πρόσθεσε: «όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους "συντ

