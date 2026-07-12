Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τον παραδεισένιο προορισμό

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ένα μαγικό πρωινό στις Μαλδίβες / Βίντεο: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δήμητρα Αλεξανδράκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με ταξίδι στις Μαλδίβες.
  • Το μοντέλο και influencer απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές θέρετρο.
  • Μοιράζεται φωτογραφίες από το ταξίδι της στα social media.
  • Κολυμπά σε γαλαζοπράσινα νερά και περπατά σε λευκές αμμουδιές.
  • Δηλώνει χαρούμενη και συγκινημένη για τα φετινά της γενέθλια.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι σε εξωτικό προορισμό επέλεξε να πραγματοποιήσει η Δήμητρα Αλεξανδράκη με σκοπό να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Το γνωστό μοντέλο και influencer ταξίδεψε στις Μαλδίβες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε ένα από τα πιο παραμυθένα μέρη του κόσμου!  

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Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία κολυμπά σε κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και περπατά σε λευκές αμμουδιές, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media φωτογραφίες από πολυτελές θέρετρο όπου διαμένει, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τα παραδεισένια τοπία!

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Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η γνωστή influencer φαίνεται ότι βιώνει μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στο πανέμορφο νησί, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τα φετινά της γενέθλια.

 

@dimitra_alexandraki Ευλογημένη 🙏🏽 #dimitraalexandraki #birthdaygirl #maldives #fy #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Γιάννης Σουρβινος

 

Όπως όλα δείχνουν, η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε το ιδανικό δώρο γενεθλίων στον εαυτό της, ενώ εξακολουθεί να μοιράζεται όμορφες στιγμές από το ταξίδι της μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

 

Δείτε τις αναρτήσεις της Δήμητρας Αλεξανδράκη από το ταξίδι της στις Μαλδίβες:

 

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της

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