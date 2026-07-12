Ένα ξεχωριστό ταξίδι σε εξωτικό προορισμό επέλεξε να πραγματοποιήσει η Δήμητρα Αλεξανδράκη με σκοπό να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Το γνωστό μοντέλο και influencer ταξίδεψε στις Μαλδίβες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε ένα από τα πιο παραμυθένα μέρη του κόσμου!
Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω!»
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία κολυμπά σε κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και περπατά σε λευκές αμμουδιές, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media φωτογραφίες από πολυτελές θέρετρο όπου διαμένει, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τα παραδεισένια τοπία!
Αλεξανδράκη: Η εξομολόγηση για τις εξαρτήσεις - «Σιχάθηκα τον εαυτό μου»
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η γνωστή influencer φαίνεται ότι βιώνει μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στο πανέμορφο νησί, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τα φετινά της γενέθλια.
@dimitra_alexandraki Ευλογημένη 🙏🏽 #dimitraalexandraki #birthdaygirl #maldives #fy #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Γιάννης Σουρβινος
Όπως όλα δείχνουν, η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε το ιδανικό δώρο γενεθλίων στον εαυτό της, ενώ εξακολουθεί να μοιράζεται όμορφες στιγμές από το ταξίδι της μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
Δείτε τις αναρτήσεις της Δήμητρας Αλεξανδράκη από το ταξίδι της στις Μαλδίβες:
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.