Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM

Η Creative Director του fashion show βρέθηκε στο κέντρο της προσοχής

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί γιορτάζει τα 50α γενέθλιά της με έκπληξη από τους συνεργάτες της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του GNTM.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η ομάδα της της προσέφεραν τούρτα και ευχές, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.
  • Φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή δημοσιεύθηκαν στα social media, αποκαλύπτοντας τη χαρούμενη ατμόσφαιρα.
  • Το νέο GNTM επιστρέφει πιο σύγχρονο και απαιτητικό, με νέα κριτική επιτροπή και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε διπλό ρόλο.
  • Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν οι Άγγελος Μπράτης, Λάκης Γαβαλάς, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί σήμερα γίνεται 50 χρόνων και χθες, Σάββατο 11 Ιουλίου, οι συνεργάτες της, της έκαναν την πιο όμορφη έκπληξη, αφού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του νέου κύκλου του GNTM, της ευχήθηκαν με τον πιο ξεχωριστό τρόπο!

Ηλιάνα - Ζενεβιέβ: «Η Μπέττυ είναι σαν να υπήρχε πάντα στο GNTM»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και όλοι όσοι συνεργάζεται καθημερινά για το νέο κύκλο του fashion show GNTM βρέθηκαν στο πλευρό της Creative Director, δημιουργώντας μία άκρως χαρούμενη και εορταστική ατμόσφαιρα στο καμαρίνι της, όπου της προσέφεραν μία τούρτα γενεθλίων, με την ίδια τη Ζενεβιέβ να απολαμβάνει στο έπακρο τη στιγμή!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Περούκες και τρελά γέλια στα γυρίσματα του νέου GNTM!

Στιγμιότυπα από την όμορφη στιγμή «πλημμύρησαν» τα social media, με τους συνεργάτες της να δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο με ευχές και υπέροχα μηνύματα, αποκαλύπτοντας το κλίμα χαράς που επικράτησε στα γυρίσματα, καθώς και τη δυνατή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην ομάδα του δημοφιλούς fashion project.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM

Τα γενέθλια - έκπληξη της Ζενεβιέβ Μαζαρί από τους συνεργάτες της, κατά τη διάρκεια των γυρίσματων του νέου κύκλου του GNTM / Φωτογραφίες: Instagram.com

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Το νέο GNTM επιστρέφει στο Star πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ, ενώ μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models!

 

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα έχει διπλό ρόλο, και παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής. Στην κριτική επιτροπή του GNTM επιστρέφει ο Άγγελος Μπράτης,  με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν, o Λάκης Γαβαλάς, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director, ενώ στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή.

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