Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!

Λίμνη: Το παραθαλάσσιο χωριό της Εύβοιας που θυμίζει... Δωδεκάνησα!

Αποφασίσατε να κάνετε μία μονοήμερη εκδρομή με την οικογένειά σας ή τον/τη σύντροφό σας και ψάχνετε έναν κοντινό προορισμό, για να αλλάξετε παραστάσεις και να αποδράσετε από την καθημερινότητα. Τώρα που ο καιρός, πλέον, δείχνει το καλό του «πρόσωπο» και μία εξόρμηση φαντάζει ιδανική, εμείς σας έχουμε τις πιο όμορφες προτάσεις για ένα αξέχαστο μονοήμερο ταξίδι! Η Εύβοια είναι ο τόπος όπου θα περάσετε μια όμορφη μέρα σε ένα ορεινό ή παραθαλάσσιο χωριό, θα χαλαρώσετε στη φύση, θα απολαύσετε γευστικές συνταγές και θα πιείτε τον καφέ σας με υπέροχη θέα.

Στα παρακάτω χωριά στην Εύβοια θα περάσετε τέλεια και είναι και πολύ εύκολα προσβάσιμα. Τι περιμένετε; Ανακαλύψτε τα!

Εκδρομή στην κεντρική Εύβοια και στο χωριό Στενή

Πρόκειται για ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριό, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά της Εύβοιας και όχι άδικα. Η Στενή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από από την Αθήνα, κάτι που την καθιστάι ιδανική επιλογή για μονοήμερες εκδρομές.

Η Στενή στην κεντρική Εύβοια είναι μία υπέροχη ιδέα για να ξεφύγετε για λίγο στη φύση, να απολαύσετε τον καφέ σας ανάμεσα σε πλατάνια και τρεχούμενα νερά σε χαλαρή ατμόσφαιρα χωριού, μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα. Η Στενή είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Δίρφυς, σε υψόμετρο 400 μ., ενώ αποτελείται από τρεις οικισμούς: την Πάνω και την Κάτω Στενή και τον σχεδόν εγκαταλειμμένο οικισμό του Πύργου, γνωστό και ως Σκουντέρι.

Κάντε τη βόλτα σας στην κεντρική πλακόστωτη πλατεία του χωριού, από την οποία ξεκινούν στενά μονοπάτια και διακλαδίζονται ως την τελευταία άκρη του χωριού. Μέσα στην πλατεία υπάρχουν γραφικές βρύσες με τρεχούμενα νερά, ενώ μία πεζοπορία στο Αισθητικό Δάσος της Στενής, ένα από τα 19 αισθητικά δάση της Ελλάδας, είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφθείτε με όλη την οικογένεια.

Απολαύστε τον καφέ σας στα παραδοσιακά καφενεία και αφήστε να σας συναρπάσει η θέα των αμφιθεατρικά χτισμένων σπιτιών. Στη Στενή θα απολαύσετε υπέροχες τοπικές συνταγές, ενώ εάν αποφασίσετε να μείνετε πάνω από μία ημέρα, μη διστάσετε να διανυχτερεύσετε σε κάποιον από τους παραδοσιακούς ξενώνες της περιοχής.

Μονοήμερη εκδρομή στο χωριό Λίμνη, στη βόρεια Εύβοια

Φύγαμε για τη Λίμνη Ευβοίας! Πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο χωριό, το οποίο βρίσκεται στις δυτικές ακτές της βόρειας Εύβοιας, το οποίο είναι πανέμορφο όλες τις εποχές του χρόνου.

Περιηγηθείτε στα γραφικά σοκάκια του χωριού, όπου θα θαυμάσετε τα νεοκλασικά κτιρία του 19ου και 20ού αιώνα και επισκεφθείτε το Μουσείο της πόλης όπου θα ταξιδέψετε στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής. Η Λίμνη, η οποία είναι αμφιθεατρικά χτισμένη, ξεχωρίζει για τα γραφικά καλντερίμια της και θα νιώσετε ότι βρίσκεστε σε νησί.

Απολαύστε τον καφέ και το φαγητό σας σε ένα από τα δεκάδες μαγαζιά δίπλα στη θάλασσα. Εάν θέλετε να αποφύγετε την πολυκοσμία, τώρα την άνοιξη είναι η ιδανική εποχή για να την επισκεφθείτε. Μην αμελήσετε μία επίσκεψη στους καταρράκτες του χωριού Δρυμώνα, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων, είναι από τα πιο must to see σημεία, εάν είστε φυσιολάτρεις.

Σαββατοκύριακο στη Σέτα, στην κεντρική Εύβοια

Εάν είστε λάτρεις του βουνού, τότε η Σέτα στην Εύβοια είναι ο τέλειος προορισμός για εσάς! Πρόκειται για ένα χωριό στολίδι, το οποίο βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του όρους Ξηροβουνίου, σε υψόμετρο 800 μέτρων, 128 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Εξερευνήστε τα γραφικά δρομάκια με τα πετρόχτιστα σπίτια, τις φυσικές πηγές, καθώς και το ομώνυμο σπήλαιο στη θέση Λάμνα. Η Σέτα είναι το ορεινότερο χωριό της Εύβοιας και προσφέρεται για εξορμήσεις παντός καιρού, μέσα στην υπέροχη φύση.

Η... Ελβετία της Ελλάδας, όπως την ονομάζουν πολλοί, έχει πάρει το όνομά της από τη Γαλλίδα σύζυγο ενός Τούρκου ηγεμόνα, ο οποίος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας διαφέντευε τον τόπο.

Επισκεφθείτε οπωσδήποτε την Άνω Σέτα και θαυμάστε από κοντά το εκπληκτικό υπαίθριο θέατρο 750 θέσεων, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το οποίο είναι αντίγραφο του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου.

Μονοήμερη απόδραση στα Ψαχνά Ευβοίας

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά χωριά της Εύβοιας, το οποίο βρίσκεται μόλις 12 χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη της Χαλκίδας. Είναι χτισμένα ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους, αλλά βρίσκονται και κοντά στη θάλασσα. Τα Ψαχνά μαγεύουν τον επισκέπτη με τη φυσική ομορφιά τους, ενώ προσφέρουν εξαιρετικές επιλογές για καφέ και φαγητό.





Τα Ψαχνά διαθέτουν όσα χρειάζεστε για μια όμορφη μονοήμερη εκδρομή. Επισκεφθείτε το μοναστήρι της Παναγίας, το οποίο βρίσκεται στον συνοικισμό Μακρυμάλλη και κάντε μία βόλτα στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη.

Η μέρα σας στα Ψαχνά θα περάσει πολύ ευχάριστα, είτε αποφασίσετε να πάτε οικογενειακώς ή με φίλους.

