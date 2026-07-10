Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο

Οι γήινες αποχρώσεις που ξεχωρίζουν

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Η Κατερίνα Καινούργιου στο Καλύτερα δε γίνεται

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει διακοπές στην Πάρο με τον σύντροφό της και την κόρη τους, Ξένια.
  • Μοιράστηκε φωτογραφία του παιδικού δωματίου της Ξένιας μέσω Instagram, αποκαλύπτοντας τη minimal διακόσμηση.
  • Το δωμάτιο χαρακτηρίζεται από φυσικούς τόνους και υλικά, με ξύλινα έπιπλα και ουδέτερες αποχρώσεις.
  • Η διακόσμηση περιλαμβάνει ξύλινα παιχνίδια και διακοσμητικά, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις.
  • Οι διαδικτυακοί φίλοι ενθουσιάστηκαν με την προσεγμένη διακόσμηση και την cozy ατμόσφαιρα.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, λίγες εβδομάδες μετά το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν. Η παρουσιάστρια περνά στιγμές χαλάρωσης στο νησί μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους, Ξένια, με την οικογένεια να μοιράζεται τον χρόνο της στο σπίτι που διατηρεί στην Πάρο.

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Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν κάποια καλοκαιρινή εμφάνιση ή μια οικογενειακή στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα, αλλά το παιδικό δωμάτιο της μικρής Ξένιας.

Μέσα από ένα Instagram Story, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δωμάτιο της κόρης της, γράφοντας απλά: «Το δωμάτιο της Ξένιας στην Πάρο».

Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο

Η εικόνα αποκαλύπτει έναν χώρο διαμορφωμένο με minimal αισθητική, όπου κυριαρχούν οι φυσικοί τόνοι και τα υλικά που δημιουργούν μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα. Το ξύλο πρωταγωνιστεί στα έπιπλα, ενώ οι μπεζ και γήινες αποχρώσεις δίνουν στο δωμάτιο μια διαχρονική και κομψή αισθητική.

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Το ξύλινο βρεφικό κρεβατάκι συνδυάζεται με έναν αέρινο υφασμάτινο ουρανό σε μπεζ χρώμα, δημιουργώντας μια παραμυθένια γωνιά για τη μικρή Ξένια.

Δίπλα του, μια ξύλινη συρταριέρα με καμπύλες γραμμές λειτουργεί ως αλλαξιέρα, ενώ η διακόσμηση συμπληρώνεται από ξύλινα παιχνίδια, διακοσμητικά σύννεφα στον τοίχο, παιδικά κάδρα και φυσικές ψάθινες λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν το αποτέλεσμα.

Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με την κόρη της, Ξένια

Η επιλογή της παρουσιάστριας ακολουθεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στη διακόσμηση παιδικών δωματίων, με έμφαση στα φυσικά υλικά, τις ουδέτερες αποχρώσεις και τον σκανδιναβικό σχεδιασμό, δημιουργώντας έναν χώρο που αποπνέει ηρεμία και ζεστασιά.

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της ως μητέρα, ωστόσο αυτή η μικρή «ξενάγηση» στο δωμάτιο της Ξένιας ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους, με πολλούς να σχολιάζουν την προσεγμένη διακόσμηση και το cozy αποτέλεσμα.

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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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