Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε γιατί κάνει φυσικοθεραπείες

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως πολύς κόσμος έχει το ίδιο πρόβλημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.07.26 , 23:44 Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε γιατί κάνει φυσικοθεραπείες
09.07.26 , 23:07 GNTM: Ο Damian που μέτριο δεν πίνει ούτε τον καφέ του
09.07.26 , 22:50 Πάτρα: Επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που έπεσε σε πηγάδι
09.07.26 , 22:45 Cash or Trash: Το αντικείμενο της Σελήνης που ενθουσίασε τη Χιωτίνη
09.07.26 , 22:40 Σύνοδος ΝΑΤΟ: Όπλο με αληθινές σφαίρες δώρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες!
09.07.26 , 22:11 Cash or Trash: Το αντικείμενο που έκανε τη Ρογδάκη να προσφέρει στα τυφλά
09.07.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 9/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.700.000 ευρώ
09.07.26 , 21:55 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Η πατρότητα αλλάζει την οπτική σου στα πάντα»
09.07.26 , 21:40 Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της «Μαγδαληνής»
09.07.26 , 21:30 DS N°7: Ταξιδέψτε πρώτη θέση
09.07.26 , 21:22 Σισμανόγλειο: «Έβαλα φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα γιατί ήμουν πιεσμένος»
09.07.26 , 21:21 Κατερίνα Καραβάτου: Οι τρυφερές εικόνες από τις διακοπές με τα παιδιά της
09.07.26 , 21:09 MG: Αποκαλύπτει δυο νέα πρωτότυπα στο Goodwood Festival of Speed 2026
09.07.26 , 20:59 Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
09.07.26 , 20:53 Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες  να τυλίγουν το F-16 στη Ζάκυνθο
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Μπάμπης Κωστούλας και Ανδρέας Τετέι, παρέα στη Μύκονο
Κατερίνα Καραβάτου: Οι τρυφερές εικόνες από τις διακοπές με τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχε πει στο Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας στον γοφό.
  • Κάνει φυσικοθεραπείες δύο φορές την εβδομάδα για την αποκατάσταση του προβλήματος.
  • Συνεχίζει επίσης με πιλάτες για την ενδυνάμωσή της.
  • Μοιράζεται την εμπειρία της για να βοηθήσει άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
  • Είναι μητέρα μιας τετράχρονης κόρης, της Ολίβιας.

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό, μίλησε ανοιχτά η Μαίρη Συνατσάκη

 

 

Η παρουσιάστρια που είναι και μητέρα μιας τετράχρονης κόρης, της Ολίβιας, αντιμετωπίζει πρόβλημα στον γοφό και αυτός είναι και ο λόγος που κάνει φυσικοθεραπείες.Η ίδια μέσω Instagram αποκάλυψε πως για να το αντιμετωπίσει κάνει φυσικοθεραπεία δύο φορές την εβδομάδα ενώ συνεχίζει και πιλάτες. 

Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου

Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε γιατί κάνει φυσικοθεραπείες


Η παρουσιάστρια, όπως είπε, μοιράστηκε το πρόβλημά της καθώς το αντιμετωπίζει πολύς κόσμος και μπορεί να βοηθηθεί. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κουτσουμπής: «Η Πατρότητα Αλλάζει Την Οπτική Σου Στα Πάντα»
Celebrities & Gossip Νεα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Η πατρότητα αλλάζει την οπτική σου στα πάντα»
Ασημένια Βουλιώτη: Ποια Είναι Η Νεοεμφανιζόμενη Ηθοποιός
Celebrities & Gossip Νεα
Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της «Μαγδαληνής»
Καραβάτου: Εικόνες Από Τις Διακοπές Με Τα Παιδιά Της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καραβάτου: Οι τρυφερές εικόνες από τις διακοπές με τα παιδιά της
Κιμ Κίλιαν: Στην Αποφοίτηση Της Κόρης Της, Σάντι
Celebrities & Gossip Νεα
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε το νέο της τραγούδι
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε το νέο της τραγούδι - Πανικός στα social media
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Γερμανού: Τι Έκανε Μετά Το Φινάλε Της Εκπομπής Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ναταλία Γερμανού: Το πρώτο πράγμα που έκανε μετά το φινάλε της εκπομπής της
Τούνη: Στην Αντίπαρο Με Τον Σύντροφό Της Και Τον Γιο Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Διακοπές στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της και τον γιο της
Τσαλίκης: Η Συγκινητική Εξομολόγηση Για Τη Σύζυγό Του
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Τσαλίκης: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Δώρα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top