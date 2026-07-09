Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό, μίλησε ανοιχτά η Μαίρη Συνατσάκη.

Η παρουσιάστρια που είναι και μητέρα μιας τετράχρονης κόρης, της Ολίβιας, αντιμετωπίζει πρόβλημα στον γοφό και αυτός είναι και ο λόγος που κάνει φυσικοθεραπείες.Η ίδια μέσω Instagram αποκάλυψε πως για να το αντιμετωπίσει κάνει φυσικοθεραπεία δύο φορές την εβδομάδα ενώ συνεχίζει και πιλάτες.



Η παρουσιάστρια, όπως είπε, μοιράστηκε το πρόβλημά της καθώς το αντιμετωπίζει πολύς κόσμος και μπορεί να βοηθηθεί.