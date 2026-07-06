Ευγενία Μανωλίδου: Τα βίντεο που ανεβάζει μιλώντας αρχαία ελληνικά και η άποψή της για την τηλεόραση του σήμερα/ βίντεο Buongionro 29/5/26

Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά πέρασαν η Ευγενία Μανωλίδου και ο Άδωνις Γεωργιάδης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου μαζί με τους γιους τους για να παρακολουθήσουν την τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου.

Ευγενία Μανωλίδου- Άδωνις Γεωργιάδης με τους γιους τους, Αναστάσιο-Αλκαίο & Αθανάσιο-Περσέα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το ζευγάρι επέλεξε να απολαύσει μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Επιδαύρου, μαζί με τον 20χρονο γιο του Αναστάσιο - Αλκαίο και τον μικρότερο γιο, τον 11χρονο Αθανάσιο - Περσέα.

Ευγενία Μανωλίδου- Άδωνις Γεωργιάδης με τους γιους τους, Αναστάσιο-Αλκαίο & Αθανάσιο-Περσέα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στις εξέδρες του θεάτρου, η οικογένεια απαθανατίστηκε δίπλα στην Ελεονώρα Μελέτη, ενώ μετά το τέλος της παράστασης, o υπουργός Υγείας με τη σύζυγο και τα παιδιά τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, σε ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο από δημόσια εμφάνισή τους.

Αλκαίος Γεωργιάδης - Άδωνις Γεωργιάδης- Ευγενία Μανωλίδου- Περσέας Γεωργιάδης- Ελεονώρα Μελέτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η οικογενειακή τους έξοδος στην Επίδαυρο ανέδειξε την προτίμησή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και το αρχαίο ελληνικό θέατρο.

«Πέρσες» του Αισχύλου - Λίγα λόγια για την παράσταση

Οι «Πέρσες» του Αισχύλου παρουσιάστηκαν φέτος στην Επίδαυρο σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Το έργο πραγματεύεται τις συνέπειες της ήττας των Περσών στη Σαλαμίνα, εστιάζοντας όχι στους νικητές αλλά στους ηττημένους, αναδεικνύοντας τη ματαιότητα του πολέμου, την ύβρη και τις τραγικές επιπτώσεις της εξουσίας.

Αναστάσης Ροϊλός- Μαρία Ναυπλιώτου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Αναστάσης Ροϊλός και ο Σταύρος Σβήγκος, ενώ την παράσταση πλαισιώνει 17μελής Χορός.

O Σταύρος Σβήγκος στις Πέρσες του Αισχύλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ