Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά πέρασαν η Ευγενία Μανωλίδου και ο Άδωνις Γεωργιάδης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου μαζί με τους γιους τους για να παρακολουθήσουν την τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου.
Το ζευγάρι επέλεξε να απολαύσει μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Επιδαύρου, μαζί με τον 20χρονο γιο του Αναστάσιο - Αλκαίο και τον μικρότερο γιο, τον 11χρονο Αθανάσιο - Περσέα.
Ελεονώρα Μελέτη - Θοδωρής Μαροσούλης: Με την κόρη τους στην Επίδαυρο
Στις εξέδρες του θεάτρου, η οικογένεια απαθανατίστηκε δίπλα στην Ελεονώρα Μελέτη, ενώ μετά το τέλος της παράστασης, o υπουργός Υγείας με τη σύζυγο και τα παιδιά τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, σε ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο από δημόσια εμφάνισή τους.
Η οικογενειακή τους έξοδος στην Επίδαυρο ανέδειξε την προτίμησή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και το αρχαίο ελληνικό θέατρο.
«Πέρσες» του Αισχύλου - Λίγα λόγια για την παράσταση
Οι «Πέρσες» του Αισχύλου παρουσιάστηκαν φέτος στην Επίδαυρο σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Το έργο πραγματεύεται τις συνέπειες της ήττας των Περσών στη Σαλαμίνα, εστιάζοντας όχι στους νικητές αλλά στους ηττημένους, αναδεικνύοντας τη ματαιότητα του πολέμου, την ύβρη και τις τραγικές επιπτώσεις της εξουσίας.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Αναστάσης Ροϊλός και ο Σταύρος Σβήγκος, ενώ την παράσταση πλαισιώνει 17μελής Χορός.
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