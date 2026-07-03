Το 2012, η σπουδαία κυρία του λαϊκού τραγουδιού, Άντζελα Δημητρίου «άνοιξε» το σπίτι της και την καρδιά της στο Star και την εκπομπή Gala, με παρουσιάστρια τη Μαρία Σταματέρη, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τη σχέση με την κόρη της, τα λάθη που έκανε στη ζωή της, τα φτωχικά παιδικά της χρόνια, καθώς και την καριέρα της στο τραγούδι.

Μέσα από το τραγούδι, η Άντζελα Δημητρίου γνώρισε τη δόξα και την αγάπη του κόσμου, η πραγματική, όμως, αγάπη για εκείνη, «ακούει» στο όνομα Όλγα, αυτό της μονάκριβης κόρης της, η οποία το 2023 έγινε για πρώτη φορά μαμά, κάνοντας τη λαίδη μία τρισευτυχισμένη γιαγιά.

Πριν 14 χρόνια, που έλαβε χώρα αυτή η συνέντευξη, η τραγουδίστρια σε ηλικία 55 ετών, έκανε έναν μίνι απολογισμό.

«Η Όλγα έχει παράπονα, αλλά δεν την αδικώ, γιατί φταίω και εγώ. Έδωσα στην Όλγα πολλά υλικά, λόγω του ότι δεν είχε τον πατέρα της, και νόμιζα ότι προσφέροντάς της πολλά υλικά πράγματα, αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι μάνα... και το κατάλαβα τώρα, στα 55 μου, αυτό δεν είναι μάνα», είχε πει.

Η Όλγα Κουρτσιάκη με τη μητέρα της Άντζελα Δημητρίου το 2005

«Έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου, όπως οι επιλογές μου σε δεσμούς, δεν ήταν σωστές, ίσως να έφταιγε και εκεί λίγο ο πατέρας μου». Ενώ δε δίστασε να αποκαλύψει ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που οι άνθρωποι που επέλεγε να έχει δίπλα της εκμεταλλεύτηκαν το όνομά της με σκοπό να γίνουν περισσότερο γνωστοί.

H Άντζελα Δημητρίου στην εκπομπή Gala το 2012

Η Αγγελική Κουρτσιάκη, όπως είναι το πραγματικό όνομα της «Λαίδης» του ελληνικού τραγουδιού, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Περιστέρι, παραμένοντας πάντα απλή, ακόμα και όταν έγινε η μεγάλη σταρ του λαϊκού τραγουδιού, Άντζελα Δημητρίου. Όπως είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Gala, δεν ξεχνάει ποτέ από πού έχει ξεκινήσει: «Η Αγγελική Κιουρτσάκη, που έγινε Άντζελα Δημητρίου, δεν ξεχνάει ποτέ μα ποτέ πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, πού έμαθε τις πρώτες λέξεις, τα πρώτα γράμματα...».

«Από τα παιδικά μου χρόνια και τη ζωή στο Περιστέρι έχω ωραίες, αλλά και πολλές δυσάρεστες αναμνήσεις. Είχα περάσει πάρα πολλούς εκβιασμούς μέσω τρίτων, αλλά δυστυχώς δεν επιτρέπεται να σε αγαπούν περισσότερο οι ξένοι άνθρωποι απ' ό,τι οι δικοί σου... Δεν είχα ποτέ την αγάπη που ήθελα ως παιδί, εκτός από την αγάπη της μητέρας μου, η οποία είναι ένας άνθρωπος που έχει παλέψει πολύ και για τα τρία της παιδιά», αποκάλυψε στη Μαρία Σταματέρη.

H Άντζελα Δημητρίου στην εκπομπή Gala το 2012

Επιπρόσθετα, εξομολογήθηκε ότι από τα δώδεκά της χρόνια, πήρε τη ζωή στα χέρια της, βοηθώντας όπως μπορούσε την οικογένειά της, αφού οι γονείς της είχαν χωρίσει και αντιμετώπιζαν μεγάλη οικονομική δυσκολία: «Μεγάλωσα εγώ το μικρότερο αδελφό μου και βοηθούσα τη μητέρα μου, η οποία δούλευε σε σπίτια και σε εργοστάσια, όπως και εγώ, για να βγάλουμε τα προς το ζην...».

Ενώ όταν κατάφερε και έχτισε μόνη της την καριέρα της στο ελληνικό τραγούδι, τελείως αυτοδίδακτη, οι συγγενείς της δεν την αγκάλιασαν και δεν της είπαν ένα «μπράβο», όπως σχολίασε με πικρία, αποκαλύπτοντας ότι ιδανικά θα τους ήθελε όλους στο πλευρό της. «Θέλω να με αγαπάνε και να με εκτιμάνε, επειδή είμαι καλό παιδί, και όχι επειδή είμαι η Άντζελα Δημητρίου. Δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν...», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της στην εκπομπή Gala.

Η «Λαίδη» σήμερα / Φωτογραφία: Instagram.com

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άντζελα Δημητρίου ανοίγει το σπίτι της στο κοινό και τους θαυμαστές της, αφού και το 2010 είχε δώσει συνέντευξη από το σπίτι όπου ζούσε τότε. Παρόλα αυτά, όπως εξομολογήθηκε, εκείνο το σπίτι το ένιωθε «καταραμένο»: «Εκείνο το σπίτι θεωρώ ότι ήταν πολύ καταραμένο για μένα. Παρόλο που ήταν τόσο ωραίο σπίτι, τόσο χλιδάτο, δεν ήταν το δικό μου το σπίτι... Τώρα που βρίσκομαι στο δικό μου σπίτι, σε αυτά που έχω πάρει με την αξία και τον κόπο μου, είναι τελείως διαφορετικά», είπε από καρδιάς η μεγάλη κυρία του λαϊκού πενταγράμμου.