Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια προχώρησε η Ιωάννα Τούνη μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά το εξωτικό ταξίδι στις Μαλδίβες και έκανε μια συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν

Η γνωστή influencer, με αφορμή την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη, θυμήθηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική αλλά και αστεία ιστορία από την εποχή που η μητέρα της πάλευε μόνη της για να τα βγάλει πέρα.

Όπως περιέγραψε, η μητέρα της είχε μετακομίσει μαζί της από τη Ρόδο στη Θεσσαλονίκη για να έχει βοήθεια από τη θεία της, ενώ εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο δημόσιο. Παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, πήρε την απόφαση να αγοράσει ένα μικρό σπίτι στην Άνω Πόλη με δάνειο, με αποτέλεσμα τα έξοδα να τρέχουν και οι πιέσεις να είναι καθημερινές.

«Έβλεπα κάποιες φωτογραφίες που ήμουν εγώ με τη μαμά μικρή… Σου έχω πει ότι έχω μεγαλώσει σε μία μέση προς φτωχή οικογένεια, πολύ κανονικές συνθήκες και ίσως λίγο κάτω. Η μαμά μου τότε, όταν ήμουν 3 χρονών περίπου, είχε μετακομίσει από τη Ρόδο στη Θεσσαλονίκη… Δούλευε στο δημόσιο ως νοσηλεύτρια, δεν είχαμε καμία βοήθεια από τον μπαμπά. Πήραμε το σπίτι μας με δάνειο που θα το πλήρωνε 50 χρόνια μετά. Ένα ερείπιο 67 τ.μ. που τσούκου τσούκου η μαμά μου έφτιαχνε», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια θυμήθηκε τη στιγμή που άκουσε τη μητέρα της να εξομολογείται στο τηλέφωνο τη στενοχώρια της, καθώς δεν είχε χρήματα ούτε για να την πάει στο κομμωτήριο. Τότε, η μικρή Ιωάννα αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της για να τη βοηθήσει:

«Ήμουν μπροστά σε ένα τηλεφώνημα που έλεγε στη θεία μου "άσε Παγώνα μου, ζορίζομαι πάρα πολύ… τώρα σκέψου ότι θέλω να πάω την Ιωάννα για κούρεμα και δεν έχω χρήματα". Στεναχωρήθηκα και είπα "θα βοηθήσω". Ανοίγω το συρτάρι, παίρνω το ψαλίδι και τα κόβω… Τα ξαναβλέπω, δεν πτοούμαι και τα κόβω ακόμα πιο κοντά! Βγαίνω από το δωμάτιο μετά από 19 λεπτά και της λέω "ήθελα να σε βοηθήσω γιατί άκουσα ότι δεν έχεις λεφτά"».

Όπως ήταν φυσικό, η μητέρα της αναγκάστηκε τελικά να την πάει στο κομμωτήριο για να διορθώσει τη... ζημιά: «Κατέληξα με αυτό το καπελάκι που έμοιαζα με αγόρι. Εκείνο το διάστημα φορούσα συνέχεια φουστίτσες για να μη με περνούν για αγόρι. Θυμάμαι πόσο ντρεπόμουν να πάω σχολείο την επόμενη ημέρα. Αυτή ήταν η ιστορία του σκοροφαγωμένου μαλλιού», κατέληξε γελώντας η influencer.