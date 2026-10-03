Νέος γύρος σφοδρής κακοκαιρίας στην Κρήτη

Εικόνες καταστροφής και νέο μήνυμα του 112 στην Ιεράπετρα

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Ελλαδα
Νέα επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη, κυρίως στις περιοχές Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.
  • Έντονες βροχοπτώσεις και συσσώρευση υδάτων παρατηρούνται, με προειδοποιήσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων σε Ιεράπετρα, Αμάρι και Μυλοπόταμο.
  • Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής (Red Code) έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.
  • Δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συναρμόδιοι φορείς σε αυξημένη ετοιμότητα.

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας στην ΚρήτηΈντονα φαινόμενα εκδηλώνονται στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και κυρίως στις περιοχές, Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανος καθώς και στην περιοχή Ξυλόσκαλο.

«Πνίγεται» η Κρήτη: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία

Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, οι έντονες βροχοπώσεις εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλι, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, καταγράφονται κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. 

Νέος γύρος της κακοκαιρίας στην Κρήτη

Νέος γύρος της κακοκαιρίας στην Κρήτη (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Α. Ζωϊδάκης)   

Στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπάρχει συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. 

Καιρός: Nέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Πού θα έχει καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Στις 15:03 εκδόθηκε μάλιστα νέο μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα 3-10-2026, εκδόθηκαν δύο ακόμη μηνύματα -από το 112: Στις 14:27, για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο, όπως και στις 11:55, για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου και για την προληπτική μεταφορά πολιτών, σε υψηλότερα σημεία. 

Πλημμυρισμένο από την κακοκαιρία σπίτι στην Κρήτη (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Α. Ζωιδάκης)

Πλημμυρισμένο από την κακοκαιρία σπίτι στην Κρήτη (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Α. Ζωιδάκης)

Παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής (Red Code) μέχρι την Κυριακή η Περιφέρεια Κρήτης    

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα  στην Κρήτη, αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2026 και γενικότερα η Περιφέρεια Κρήτης, παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως και αύριο, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026. 

Μήνυμα του 112 σε ολόκληρη την Κρήτη για την κακοκαιρία

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.
 

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