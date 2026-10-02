Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από την κακοκαιρία στην Κρήτη / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star (2/10/2026)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, με την κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο να είναι δραματική για δεύτερη μέρα.

Στις 16:29 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή καταγράφεται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται.

Δραματικές ώρες ξανά στα Ζωνιανά: Υπερχείλισε ο χείμαρρος, πλημμύρισαν σπίτια

Δραματικές ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ζουν οι κάτοικοι στα Ζωνιανά, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει με σφοδρότητα το χωριό.

Ο χείμαρρος υπερχείλισε, μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό και οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση να επιδεινώνεται, ενώ ορμητικά νερά μπήκαν σε σπίτια.

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Δεύτερη ημέρα αγωνίας – Υπερχείλισε ο χείμαρρος στα Ζωνιανά / ΚΡΗΤΗ TV

Πυροσβέστες προχώρησαν στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή.

Δραματικές ώρες ξανά στα Ζωνιανά: Πλημμύρισαν σπίτια / ΚΡΗΤΗ TV

Η ένταση των φαινομένων προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς το χωριό έχει ήδη δοκιμαστεί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές που άφησε πίσω του το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου, τα οποία επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από το οδόστρωμα και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των υδάτων.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ισχυρή, με το βάρος να δίνεται στις παροχές βοήθειας, στις αντλήσεις υδάτων, στις κοπές δέντρων και, όπου απαιτηθεί, στη μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι δήμοι στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής, κυρίως με μηχανήματα έργου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Επικίνδυνα φαινόμενα σήμερα μέχρι και αύριο, Σάββατο

Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας να προχωρά στην ενημέρωση ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση (02-10-2026/1200 C) του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, συνεχίζονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10- 2026), με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους.

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως φαράγγια (εποπτευόμενα και μη), φυσιολατρικά μονοπάτια, περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη) και λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Συστήνουμε στους πολίτες την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Επιπλέον, συνιστάται η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων».