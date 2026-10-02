Ο Κολινδρός ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του πρωθυπουργού στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη, και προήδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής.

«Είμαστε εδώ να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την Πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο, για τους κατοίκους του Δήμου έχει πολύ μεγάλη σημασία», είπε στην αρχή της συνάντησης ο πρωθυπουργός και επισήμανε:

«Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα, όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκλιση».

Στη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκε έμφαση σε θέματα που αφορούν στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και έλαβαν μέρος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, οι βουλευτές Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας Ξενοφών Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σπύρος Κουλκουδίνας και η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την κεντρική πλατεία του Κολινδρού και περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες και πολίτες.