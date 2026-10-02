Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα

Παρούσα η μητέρα του τραγουδιστή

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Έρευνα της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του Γ. Μαζωνάκη / Bίντεο από ΑΝΤ1

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Έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Μαζωνάκης: Η τηλεοπτική εμφάνιση του Αλεξανδρή που ενόχλησε τη γιατρό

Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα που πραγματοποιείται στο σπίτι του τραγουδιστή.

Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα

Βούλα: Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα /  Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Παρούσα στην έρευνα ήταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έλεγξαν το σπίτι του καλλιτέχνη προκειμένου να γίνει περισυλλογή ηλεκτρονικών πειστηρίων. 

Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα

Το σπίτι όπου διέμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Βούλα /  Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με βούλευμα του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας είχε δώσει το «πράσινο φως» για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου. 

Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, ενώ και ο εισαγγελέας είχε προτείνει να υπάρξει άρση του απορρήτου. Η άρση αφορά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και μία συσκευή USB, τα οποία κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Μάλιστα, ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

 

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