Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας: Φόβοι για διαρροή αερίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω φόβων για διαρροή αερίου.
  • Υπήρχε έντονη οσμή στον χώρο, που οδήγησε στην απόφαση για απομάκρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών.
  • Στο συγκρότημα συστεγάζονται αρκετά γυμνάσια και λύκεια με χιλιάδες μαθητές.
  • Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν μεταβεί στο σημείο και πραγματοποιούν ελέγχους.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή αερίου, οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από εντολή για εκκένωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν φόβοι για διαρροή αερίου.

Στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συστεγάζονται αρκετά γυμνάσια και λύκεια, με χιλιάδες μαθητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι του σχολικού συγκροτήματος να αποφασίσουν, για προληπτικούς λόγους, την απομάκρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν μια πρώτη αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι που να επιβεβαιώνει διαρροή αερίου, ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

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