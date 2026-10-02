Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά από εντολή για εκκένωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν φόβοι για διαρροή αερίου.

Στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συστεγάζονται αρκετά γυμνάσια και λύκεια, με χιλιάδες μαθητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι του σχολικού συγκροτήματος να αποφασίσουν, για προληπτικούς λόγους, την απομάκρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν μια πρώτη αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι που να επιβεβαιώνει διαρροή αερίου, ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.