Silver Award Για Το Star.gr & Το Project Eurovision 2026

Με το Silver Award στην κατηγορία Best Integrated Reporting / Transmedia Storytelling για το project «Star.gr || Eurovision 2026 (Powered By Novibet)» τιμήθηκε το Star.gr.

Η τελετή απονομής των Digital Media (DIME) Awards 2026 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 01 Οκτωβρίου στο Anais Club. Ήταν η 13η χρονιά των βραβείων θεσμός, που αναζητούν και επιβραβεύουν τις καλές πρακτικές και την καινοτομία στα Ψηφιακά Μέσα της χώρας.

Η ομάδα του Star.gr και της EMSA media τη στιγμή της βράβευσης

Το Star.gr κατάφερε να συνδυάσει την offline με την online εμπειρία του σταθμού και να παράξει περιεχόμενο κατάλληλο για την κάθε πλατφόρμα, δίνοντας μία σφαιρική 24/7 παρουσίαση του διαγωνισμού της Eurovision 2026.

Η ανταποκρίτριά του Αθανασία Βογιάρη κάλυψε τον διαγωνισμό με πρωτογενές ρεπορτάζ, vertical videos για τα social media, background videos από τις πρόβες, τις προετοιμασίες, το εορταστικό κλίμα, τις στιγμές των Eurofans, τις αντιδράσεις δημοσιογράφων και συνεντεύξεις με τραγουδιστές που συμμετείχαν. Παράλληλα, στο Star.gr υπήρχε και διαδραστική ψηφοφορία κοινού.

Το πρόσωπο της αποστολής ήταν η δημοσιογράφος Αθανασία Βογιάρη. Την παραγωγή της αποστολής έκανε η Αντωνία Παπαδοπούλου, το μοντάζ ο Άμπερ Ντόκου και τα social media στο star.gr διαχειρίστηκαν οι Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου και Μαρία Κυπραίου. Μαζί τους παρέλαβαν το βραβείο η Chief operation Officer της EMSA media, Ειρήνη Πάνζαρη, η Digital Portfolio Director της EMSA media, Νεφέλη Αγκυρίδου, η Αρχισυντάκτρια του star.gr, Μαριάννα Τζαννετάτου, ο Εμπορικός Διευθυντής της EMSA media, Κώστας Ντάλλας και οι Web Developers της EMSA media Δημήτρης Μπορμπότσιαλος και Νικόλας Ανδριόπουλος.

Η χορηγία εξασφαλίστηκε από την EMSA Media.

Η προσπάθεια παραγωγής βίντεο -κυρίως- για όλες τις πλατφόρμες έφερε 9.364.000 video plays (social media reel views και star.gr video views). Τα Eurovision 2026 pageviews στο star.gr ξεπέρασαν τα 700.000.

Η Novibet πίστεψε σε αυτό το project και θέλησε να συνδεθεί με το περιεχόμενο του Star.gr και να βρεθεί μπροστά στα μάτια του κοινού στην πλατφόρμα που αυτό χρησιμοποιεί για την ενημέρωσή του.

Χαμόγελα για το Star.gr και την EMSA media που τιμήθηκαν με το βραβείο

Οι κορυφαίες διακρίσεις στα DIME Awards 2026

το Star Channel τον τίτλο Digital Medium of the Year

η MINDSHARE τον τίτλο Digital Media Agency of the Year

το CAMPARI τον τίτλο Digital Brand of the Year

η OCM τον τίτλο Digital Adtech Provider of the Year

Αντίστοιχα, με Platinum βραβείο τιμήθηκαν το Star Channel και οι Advengers, στην Ενότητα «Ανάπτυξη & Διαχείριση Online Περιεχομένου», στην Ενότητα «Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη», o Ant1 TV, στην Ενότητα «Ψηφιακή Επικοινωνία & Μarketing» η ΕΡΤ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, στην Ενότητα «Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους», η ΜΙNDSHARE και τέλος οι Eurohoops & Stoiximanη στην Ενότητα «Audio & Video Podcasts».

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 38 καταξιωμένα στελέχη, υπό την προεδρία της Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Λίζας Τσαλίκη. Η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των Dime Awards δήλωσε σχετικά: «Οι φετινές συμμετοχές απέδειξαν ότι η αγορά εξελίσσεται με ταχύτητα, τόλμη και δημιουργική ενέργεια. Οι υποψήφιοι φορείς παρουσίασαν ολοκληρωμένα έργα που συνδύασαν τη στρατηγική σκέψη με την καινοτομία, τη φρέσκια ματιά με την αποτελεσματικότητα και την τεχνολογία με τις πραγματικές ανάγκες του κοινού. Το υψηλό επίπεδο, η πρωτοτυπία και ο ουσιαστικός αντίκτυπος των προτάσεων, έκαναν την επιλογή ιδιαίτερα απαιτητική. Παράλληλα, όμως, ανέδειξαν πρωτοβουλίες που αξίζει να επιβραβευθούν, όχι μόνο για όσα έχουν ήδη πετύχει, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εμπνέουν την επόμενη ημέρα της ψηφιακής επικοινωνίας και των Μέσων».