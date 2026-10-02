Chad Lowe: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση του Λος Άντζελες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.26 , 12:40 Ελλάδα - EFSF: Aποπληρωμή 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο
02.10.26 , 12:22 Citroen: Τι κερδίζετε αν αγοράσετε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
02.10.26 , 12:21 Ζούλιας: Η φωτογραφία που αποδείχτηκε προφητική - «Το πήδημα στο κενό»
02.10.26 , 12:18 DiscoverEU: 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσο για νέους - Ποιους αφορά
02.10.26 , 12:13 Κρίστα Πάικ: «Δοκιμάστε εδώ» – Τους έδινε οδηγίες για να βρουν φλέβες
02.10.26 , 12:09 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
02.10.26 , 12:00 Τέσσερα βολικά και στιλάτα outfits για το γραφείο τώρα που ο καιρός αλλάζει
02.10.26 , 11:59 Chad Lowe: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του
02.10.26 , 11:55 Νέο Opel Corsa GSE: Ξεκινούν οι παραγγελίες - Πόσο κοστίζει
02.10.26 , 11:48 Όσα δεν ξέρεις για την Ινές Ραμόν: Ποια είναι η σύντροφος του Μπραντ Πιτ
02.10.26 , 11:41 Πανεπιστήμιο Cornell: Θύελλα ξεσήκωσε η καταγγελία ομαδικού βιασμού
02.10.26 , 11:36 Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!
02.10.26 , 11:32 Φτιάξτε πεντανόστιμα κεφτεδάκια με ντιπ γιαουρτιού και λάδι μαϊντανού
02.10.26 , 11:22 BYD DOLPHIN SURF: Αναβαθμίστηκε και έγινε καλύτερο
02.10.26 , 11:21 Σύζυγος Αλέξανδρου Καλαφάτη: «Είμαι η... πρώτη γυναίκα του. Μετά τάφος»
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Λαύριο: «Βγήκε στον δρόμο αιμορραγώντας και ούρλιαζε "βοήθεια"»
Chad Lowe: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Τούνη: Είδε τη συναυλία της Celine Dion από τη σουίτα της Louis Vuitton
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Chad Lowe: Στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις με τη σύζυγό του/ ΑΡ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 13χρονη κόρη του ηθοποιού Chad Lowe, Fiona, αυτοκτόνησε, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση.
  • Ο θάνατος της διαπιστώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.
  • Η οικογένεια εξέφρασε τη βαθιά τους θλίψη και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.
  • Παρότρυναν όσους αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα να ζητούν βοήθεια.
  • Ο Chad Lowe είναι γνωστός από σειρές όπως το Pretty Little Liars και έχει δύο ακόμα κόρες.

Ανείπωτος θρήνος επικρατεί στο Χόλιγουντ μετά την είδηση ότι η 13χρονη κόρη του γνωστού ηθοποιού Chad Lowe, Fiona, έδωσε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του Λος Άντζελες, η αιτία θανάτου της 13χρονης επιβεβαιώθηκε ως αυτοκτονία.

Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona

Ο θάνατος της 13χρονης Fiona διαπιστώθηκε στη 01:14 τα ξημερώματα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, σε τοπικό νοσοκομείο.

Σε μια σπαρακτική ανακοίνωση, ο 58χρονος ηθοποιός και η σύζυγός του, Kim Painter, εξέφρασαν την απόγνωσή τους για την απώλεια του παιδιού τους, της δεύτερης από τις τρεις κόρες τους. 

«Είμαστε βαθύτατα συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Fiona. Ήταν ένα στοργικό, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό. Ήταν η λατρεία των αδελφών της και το φως της ζωής μας. Ο χαμός της είναι καταστροφικός και ζητάμε προσευχές και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή», είπε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της για τον χαμό της Fiona στις 29 Σεπτεμβρίου.

H oικογένεια δεν είχε αναφερθεί στην ατία θανάτου του κοριτσιού, όμως παρότρυνε τον κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας να ζητά βοήθεια επικοινωνόντας με τη Γραμμή Βοήθειας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

Chad Lowe: Το συγκινητικό μήνυμα στα γενέθλιά της

Toν Νοέμβριο του 2025, ο Chad Lowe είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της Fiona, με αφορμή τα 13α γενέθλιά της.

«Γιορτάζουμε τη Fiona που γίνεται επίσημα σήμερα έφηβη! Συνέχισε να χορεύεις στη ζωή μικρή μου, σε αγαπώ τόσο πολύ!». έγραφε στη λεζάντα της φωτογραφίας της.

Ο Chad Lowe, γνωστός από τις συμμετοχές του σε επιτυχημένες σειρές όπως το Pretty Little Liars, το Melrose Place και το 9-1-1: Lone Star, έχει αποκτήσει ακόμα δύο κόρες με τη σύζυγό του, τη 17χρονη Mabel και τη 10χρονη Nixie. Το ελληνικό κοινό, τον γνωρίζει και από τον γάμο του με την οσκαρική ηθοποιό Χίλαρι Σούανκ, από το 1997 - 2007. Επίσης, είναι αδελφός του επίσης γνωστού ηθοποιού, Rob Lowe.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CHAD LOWE
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
 |
13ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βασίλης Ζούλιας
Celebrities & Gossip Νεα
Ζούλιας: Η φωτογραφία που αποδείχτηκε προφητική - «Το πήδημα στο κενό»
Ινές Ραμόν
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα δεν ξέρεις για την Ινές Ραμόν: Ποια είναι η σύντροφος του Μπραντ Πιτ
«Ο Δημ. Κόκοτας πήγαινε καλύτερα, αλλά κόλλησε ένα μικρόβιο στο νοσοκομείο»
Celebrities & Gossip Νεα
«Ο Δημήτρης Κόκοτας βελτιωνόταν, αλλά κόλλησε ένα μικρόβιο στο νοσοκομείο»
Λαζαρίδης: Το GNTM Kαι Ο Θάνατος Του Μπαμπά Του
Celebrities & Gossip Νεα
Λαζαρίδης: O λόγος που δεν άφησε τη μαμά μου να πάει μαζί του στo GNTM
Σάκης Ρουβάς
Celebrities & Gossip Νεα
Το βίντεο του Σάκη Ρουβά: Η «φυσιολογική» προθέρμανση πριν ανέβει στη σκηνή
Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας - Τι συνέβη
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας - Στη βροχή χωρίς ομπρέλα
Ανθή Βούλγαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Γνωστή ηθοποιός: «Έχω αλλεργία στο τούλι. Είμαι η ντροπή της νύφης!»
Celebrities & Gossip Νεα
Γνωστή ηθοποιός: «Έχω αλλεργία στο τούλι. Είμαι η ντροπή της νύφης!»
Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
Celebrities & Gossip Νεα
Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top