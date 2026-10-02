Chad Lowe: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του

Ανείπωτος θρήνος επικρατεί στο Χόλιγουντ μετά την είδηση ότι η 13χρονη κόρη του γνωστού ηθοποιού Chad Lowe, Fiona, έδωσε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του Λος Άντζελες, η αιτία θανάτου της 13χρονης επιβεβαιώθηκε ως αυτοκτονία.

Ο θάνατος της 13χρονης Fiona διαπιστώθηκε στη 01:14 τα ξημερώματα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, σε τοπικό νοσοκομείο.

Σε μια σπαρακτική ανακοίνωση, ο 58χρονος ηθοποιός και η σύζυγός του, Kim Painter, εξέφρασαν την απόγνωσή τους για την απώλεια του παιδιού τους, της δεύτερης από τις τρεις κόρες τους.

«Είμαστε βαθύτατα συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Fiona. Ήταν ένα στοργικό, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό. Ήταν η λατρεία των αδελφών της και το φως της ζωής μας. Ο χαμός της είναι καταστροφικός και ζητάμε προσευχές και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή», είπε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της για τον χαμό της Fiona στις 29 Σεπτεμβρίου.

H oικογένεια δεν είχε αναφερθεί στην ατία θανάτου του κοριτσιού, όμως παρότρυνε τον κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας να ζητά βοήθεια επικοινωνόντας με τη Γραμμή Βοήθειας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

Chad Lowe: Το συγκινητικό μήνυμα στα γενέθλιά της

Toν Νοέμβριο του 2025, ο Chad Lowe είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία της Fiona, με αφορμή τα 13α γενέθλιά της.

«Γιορτάζουμε τη Fiona που γίνεται επίσημα σήμερα έφηβη! Συνέχισε να χορεύεις στη ζωή μικρή μου, σε αγαπώ τόσο πολύ!». έγραφε στη λεζάντα της φωτογραφίας της.

Ο Chad Lowe, γνωστός από τις συμμετοχές του σε επιτυχημένες σειρές όπως το Pretty Little Liars, το Melrose Place και το 9-1-1: Lone Star, έχει αποκτήσει ακόμα δύο κόρες με τη σύζυγό του, τη 17χρονη Mabel και τη 10χρονη Nixie. Το ελληνικό κοινό, τον γνωρίζει και από τον γάμο του με την οσκαρική ηθοποιό Χίλαρι Σούανκ, από το 1997 - 2007. Επίσης, είναι αδελφός του επίσης γνωστού ηθοποιού, Rob Lowe.