Μία φωτογραφία από το προσωπικό του άλμπουμ, που συνδέθηκε χρόνια αργότερα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, αποκάλυψε ο Βασίλης Ζούλιας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ο γνωστός σχεδιαστής άνοιξε το άλμπουμ της ζωής του και, μέσα από παλιές φωτογραφίες, μίλησε για σημαντικούς ανθρώπους και στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του. Ανάμεσά τους ήταν και μία φωτογραφία που, όπως περιέγραψε, έμελλε να αποκτήσει μια ιδιαίτερα σκοτεινή σημασία.

Το concept της φωτογραφισης

Στη συγκεκριμένη φωτογράφιση ο Βασίλης Ζούλιας είχε ποζάρει καλλιτεχνικά σε ένα concept που περιλάμβανε αίματα, ενώ στη συνέχεια η εικόνα αυτή απέκτησε έναν απρόσμενο και οδυνηρό παραλληλισμό με όσα έζησε ο ίδιος χρόνια αργότερα.

Όπως αποκάλυψε, η φωτογραφία είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες περιοδικού, όμως περίπου έναν χρόνο μετά η ζωή του έφερε μια πραγματική τραγωδία, καθώς ο ίδιος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.

«Με έχουν φωτογραφίσει ότι είμαι σε κάποια εφημερίδα και ότι με έχει σκοτώσει η γυναίκα μου. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Το concept μετά βγήκε αληθινό, και ένα χρόνο μετά βγήκε αυτή η φωτογραφία, πραγματικά, στις εφημερίδες, τότε που έκανα το πήδημα στο κενό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο ως «την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής μου», μιλώντας ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε εκείνα τα χρόνια.

«Και το πήδημα στο κενό, από τα χέρια της μητέρας μου, πάλι δεν ήταν αρκετό για να με κάνει να σταματήσω», εξομολογήθηκε, αναφερόμενος παράλληλα και στη μάχη του με το αλκοόλ.

«Και κάθε φορά που έπινα μετά από αυτό, είχα τεράστια απογοήτευση, γιατί έλεγα, δεν είδα. Αφού πήδηξες, δηλαδή δεν έφτανε. Κι όμως δεν έφτανε, γιατί έπρεπε να γλείψω και τον πάτο του βαρελιού, φαίνεται», είπε με ειλικρίνεια.

Το άλμπουμ της ζωής του

Η εξομολόγηση αυτή ήρθε μέσα από ένα διαφορετικό ταξίδι στο παρελθόν του. Ο Βασίλης Ζούλιας ξεφύλλισε μαζί με τη «Ζήνα» φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια, την οικογένειά του, τις σχέσεις του και σημαντικούς σταθμούς της ζωής του.

Μιλώντας για τη μητέρα του, στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη που έδειξε όταν αποφάσισε να αφήσει έναν γάμο που δεν την έκανε ευτυχισμένη και να ξεκινήσει από την αρχή στην Αθήνα, παίρνοντας μαζί της και τον ίδιο, σε μικρή ηλικία.

«Τότε οι γυναίκες μένανε σε γάμους που δεν περνούσαν καλά. Η μητέρα μου αποφάσισε να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, στην κυριολεξία, και εμένα, τον πολύ μικρό τότε, να έρθει στην Αθήνα και να δουλέψει σκληρά για να με μεγαλώσει. Και, εντάξει, την αγαπώ πολύ τη μητέρα μου», ανέφερε συγκινημένος.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ υπήρχαν ακόμη στιγμές από τη Μύκονο, τη Μήλο όπου γεννήθηκε, αλλά και από τα χρόνια του στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.

Ξεχωριστή θέση είχε και μία φωτογραφία με τον Billy Bo, τον Δημήτρη Ζουρντό, για τον οποίο μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη. «Ήταν ο πρώτος θάνατος από AIDS, ήταν μια ιδιαίτερη εποχή. Ο Billy ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ ταλαντούχος. Εκτός από την ομορφιά του και τα ταλέντα του, είχε και πολλή εσωτερική ομορφιά», είπε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα