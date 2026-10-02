PEUGEOT E-208 GTi: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες - Τιμή

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της PEUGEOT

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PEUGEOT E-208 GTi: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες - Τιμή
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Το νέο PEUGEOT E-208 GTi κάνει σήμερα την Πανελλήνια Πρεμιέρα του στην Auto Athina 2026 και, ταυτόχρονα, ανοίγει το πρώτο κεφάλαιο της εμπορικής του πορείας στη χώρα μας, καθώς οι παραγγελίες του ξεκινούν επίσημα στην ελληνική αγορά. Η επιστροφή των τριών εμβληματικών γραμμάτων σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την PEUGEOT. Σχεδιασμένο από την PEUGEOT Design και εξελιγμένο από την PEUGEOT Sport, το νέο E-208 GTi μεταφέρει στη σύγχρονη, ηλεκτρική εποχή μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες με το θρυλικό 205 GTi.

Σήμερα, αυτή η κληρονομιά συναντά την ηλεκτροκίνηση, με ένα GTi που παραμένει προσηλωμένο σε όσα καθιέρωσαν τα τρία γράμματα στην ιστορία της PEUGEOT: επιδόσεις, ευελιξία, δυναμική οδική συμπεριφορά και, πάνω απ' όλα, οδηγική απόλαυση.

PEUGEOT E-208 GTi: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες - Τιμή
281 ίπποι με την υπογραφή της PEUGEOT Sport

Στην καρδιά του νέου E-208 GTi βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 281 ίππων (207 kW) και 345 Nm ροπής, με ειδικά εξελιγμένο High-Perfromance σύστημα διαχείρισης της ενέργειας, χωρίς περιορισμό ισχύος ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης. Με αναλογία μόλις 5,5 kg ανά ίππο, το E-208 GTi επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα, καλύπτει τα 1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα και επιταχύνει από 80 στα 120 km/h σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h.

PEUGEOT E-208 GTi: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες - Τιμή

Οι επεμβάσεις της PEUGEOT Sport, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην ισχύ. Το αμάξωμα είναι χαμηλωμένο κατά 25 mm, ενώ τα μετατρόχια έχουν αυξηθεί κατά 56 mm εμπρός και 28 mm πίσω. Το ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο συνδυάζεται με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ειδικά ελατήρια και αμορτισέρ με υδραυλικά stops, καθώς και πρόσθετη πίσω αντιστρεπτική δοκό 31mm, με στόχο την ακρίβεια, την πρόσφυση και την οδηγική απόλαυση.

Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει εμπρός αεριζόμενους δίσκους 355 mm με τετραπίστονες δαγκάνες και την υπογραφή PEUGEOT Sport. Στη λειτουργία Sport, το ESP διαθέτει ειδική ρύθμιση, ενώ η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση απενεργοποιείται, προσφέροντας πιο άμεση και φυσική αίσθηση στον οδηγό.

PEUGEOT E-208 GTi: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες - Τιμή
Αυθεντικό GTi DNA μέσα και έξω

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του νέου E-208 GTi αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Οι αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «Belchamp», τα φαρδύτερα φτερά, η ειδική εμπρός αεροτομή, ο πίσω αεροδυναμικός διαχύτης και οι χαρακτηριστικές κόκκινες λεπτομέρειες δημιουργούν μια δυναμική εμφάνιση με σαφείς αναφορές στην κληρονομιά των GTi.

Στο εσωτερικό, τα sport καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και αποκλειστική επένδυση, οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας και η κόκκινη μοκέτα συνδυάζονται με το compact τιμόνι με επένδυση Alcantara® και έμβλημα «208 GTi». Η ειδική διαμόρφωση του PEUGEOT i-Cockpit® ολοκληρώνει ένα περιβάλλον απόλυτα προσανατολισμένο στην οδηγική εμπειρία.

Ο χαρακτήρας υψηλών επιδόσεων συνδυάζεται με ένα ιδιαίτερα πλήρες επίπεδο άνεσης, συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Adaptive Cruise Control Stop & Go, Highway Integrated Assist, Lane Positioning Assist, Blind Spot Detection, PEUGEOT Full LED Technology, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10" 3D, κεντρική οθόνη αφής 10" HD, Connected Navigation 3D, Vision Park 360° με κάμερες HD εμπρός / πίσω, Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, ασύρματη φόρτιση smartphone και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα.

PEUGEOT E-208 GTi: Ξεκίνησαν οι παραγγελίες - Τιμή

Άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα με τιμή από €38.900

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά, με τιμή €38.900, συνυπολογίζοντας την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος της PEUGEOT και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Οι πρώτες αφίξεις αναμένονται μέχρι τα τέλη του έτους, ενώ μέχρι τότε το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο E-208 GTi στην Auto Athina 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο Metropolitan Expo, όπου πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του στο περίπτερο της PEUGEOT, στο Hall 3.

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