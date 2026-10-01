Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026

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Αυτοκινητο
Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026
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Η Dacia θα συμμετέχει στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina με πλήρη γκάμα νέων μοντέλων. Η Dacia προσφέρει μοναδικές λύσεις μετακίνησης σε όλες τις δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς, λύσεις που μπορούν να δώσουν οικονομικές εναλλακτικές στην ακρίβεια των καυσίμων. 

Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026
Στην έκθεση αυτοκινήτου, στο περίπτερο της Dacia (B4 – HALL 4) θα βρίσκονται τα Sandero και Sandero Stepway, στις δημοφιλείς εκδόσεις Eco-G 120 και Eco-G 120 EDC αντίστοιχα, στις οποίες ο bi-fuel κινητήρας, βενζίνης – LPG, εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.450 χλμ. Αξίζει να σημειωθεί πώς το Sandero αποτελεί το απόλυτο best seller των ευρωπαϊκών πωλήσεων, και μέσα στο 2026, γεγονός που αποδεικνύει την αξία του, αλλά και επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές της Dacia. 

Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026

Δίπλα στο Sandero θα βρίσκεται το προσιτό 7θέσιο Dacia Jogger που θα παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη full υβριδική έκδοση hybrid 155, η οποία εξοπλίζεται με το full υβριδικό σύστημα κίνησης του Renault Group, με βάση κινητήρα βενζίνης 1.8 λίτρου και δύο ηλεκτροκινητήρες, συνολικής απόδοσης 155 ίππων. Η έκδοση εξασφαλίζει έως και 80% δυνατότητα ηλεκτροκίνησης στις αστικές μετακινήσεις και έως 40% οικονομία καυσίμου, σε σχέση με ένα αντίστοιχο συμβατικό βενζινοκινητήρα. 

Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026

Τα πληθωρικά και δημοφιλή SUV, Dacia Duster & Bigster, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην έκδοση Tribrid 150 4x4 auto. Πρόκειται για το μοναδικό σύστημα κίνησης παγκοσμίως που συνδυάζει την υβριδική κίνηση, την ηλεκτρική τετρακίνηση, το διπλό καύσιμο (βενζίνη – LPG) και το αυτόματο κιβώτιο. Το σύστημα αποτελείται από τον 3κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρου, με υποβοήθηση 48V και ισχύ 103 kW (140 ίππων) στον εμπρός άξονα και έναν ηλεκτροκινητήρα 23 kW (31 ίππων) στον πίσω, με συνδυαστική ισχύ 113 kW (154 ίππων), ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο 2 σχέσεων και αποσυνδεόμενο πίσω άξονα.Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα και η μπαταρία 48V (0,84 kWh) φορτίζουν αυτόματα κατά την πέδηση και την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συχνά σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Στην πόλη, το Duster και το Bigster μπορούν να κινούνται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026
Το μοναδικό αυτό υβριδικό 4x4 σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου αξιοποιεί τη χαμηλή τιμή του LPG, μειώνοντας το κόστος χρήσης έως και 30% και τις εκπομπές CO₂ κατά 20 γρ./χλμ. σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα έκδοση 4x4. Με τις δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), εξασφαλίζεται αυτονομία έως και 1.500 χλμ. (WLTP) χωρίς ανεφοδιασμό.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επισκέπτης της Auto Athina μπορεί να επωφεληθεί από τις ειδικές τιμές & εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 3.000€, σε συγκεκριμένα μοντέλα και πλαίσια Dacia, αποκλειστικά για τη διάρκεια της έκθεσης. Παράλληλα, στο χώρο των test drives, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα Sandero Stepway Eco-G 120 EDC και Duster Eco-G 120. 

 

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