Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας

«Όλες οι μέρες μεταξύ μας από το 1991 που είμαστε παρέα είναι μέρες αγάπης»

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Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: Η επετειακή συναυλία του στην Κύπρo- Μαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας, Θεοφάνους/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας του πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Η είσοδος ήταν ελεύθερη με προαιρετική εισφορά για τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.
  • Στη συναυλία συμμετείχαν οι Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδή, Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Μάστορας.
  • Η Θεοδωρίδου εξέφρασε την αγάπη της για τον Ρέμο, ενώ η Βανδή του δήλωσε επίσης την εκτίμησή της.
  • Ο Γιώργος Θεοφάνους συνεργάστηκε ξανά με τη Βανδή, παίζοντας το τραγούδι του 'Ένα τσιγάρο διαδρομή'.

Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Κύπρο, για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, χθες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. 

Αντώνης Ρέμος: Λαοθάλασσα στη συναυλία- Η συγκινητική αναφορά στον Μαζωνάκη

Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας

Στη μουσική βραδιά που έλαβε χώρα στην Τάφρο Νταβίλα της Λευκωσίας η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό, με προαιρετική εισφορά για την ενίσχυση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Αντώνης Ρέμος: «Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα»

Στη σκηνή με τον Έλληνα τραγουδιστή ανέβηκαν και τραγούδησαν μαζί του η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Δέσποινα Βανδή, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας. Στιγμιότυπα από τη συναυλία προβλήθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας

«Είμαι εδώ όμως, γιατί πραγματικά σ' αγαπάω πολύ και για μένα δεν πέρασε ούτε μια μέρα στενοχώριας. Όλες οι μέρες μεταξύ μας από
το 1991 που είμαστε μαζί παρέα, είναι μέρες αγάπης», είπε από τη σκηνή η Νατάσα Θεοδωρίδου. 

«Κι εμείς πολύ σ' αγαπάμε, να ξέρεις», του είπε η Δέσποινα Βανδή. «Κι εγώ», της απάντησε ο Αντώνης Ρέμος, την ώρα που έλεγαν το ντουέτο «Σ' αγαπώ», που είχε τραγουδήσει ο Ρέμος με την Αλκ. Πρωτοψάλτη. 

Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας

 

Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας

Εκεί ήταν και ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος είχε και μια μουσική συνάντηση με τη Δέσποινα Βανδή, μετά από καιρό. Έπαιξε στο πιάνο το τραγούδι που της είχε γράψει «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ενώ εκείνη τραγουδούσε. Ο συνθέτης είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του πριν από κάποια χρόνια, για την απότομη ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, όμως φαίνεται πως όλα είναι καλά μεταξύ τους. 

Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας

Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας

Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Μάστορας τραγούδησαν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο τα τραγούδια του «Εμείς» και «Φεγγάρια χάρτινα», αντίστοιχα.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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ΚΥΠΡΟΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
 |
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
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