Αντώνης Ρέμος: Η επετειακή συναυλία του στην Κύπρo- Μαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας, Θεοφάνους/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Κύπρο, για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, χθες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Στη μουσική βραδιά που έλαβε χώρα στην Τάφρο Νταβίλα της Λευκωσίας η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό, με προαιρετική εισφορά για την ενίσχυση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Στη σκηνή με τον Έλληνα τραγουδιστή ανέβηκαν και τραγούδησαν μαζί του η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Δέσποινα Βανδή, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας. Στιγμιότυπα από τη συναυλία προβλήθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

«Είμαι εδώ όμως, γιατί πραγματικά σ' αγαπάω πολύ και για μένα δεν πέρασε ούτε μια μέρα στενοχώριας. Όλες οι μέρες μεταξύ μας από

το 1991 που είμαστε μαζί παρέα, είναι μέρες αγάπης», είπε από τη σκηνή η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Κι εμείς πολύ σ' αγαπάμε, να ξέρεις», του είπε η Δέσποινα Βανδή. «Κι εγώ», της απάντησε ο Αντώνης Ρέμος, την ώρα που έλεγαν το ντουέτο «Σ' αγαπώ», που είχε τραγουδήσει ο Ρέμος με την Αλκ. Πρωτοψάλτη.

Εκεί ήταν και ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος είχε και μια μουσική συνάντηση με τη Δέσποινα Βανδή, μετά από καιρό. Έπαιξε στο πιάνο το τραγούδι που της είχε γράψει «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ενώ εκείνη τραγουδούσε. Ο συνθέτης είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του πριν από κάποια χρόνια, για την απότομη ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, όμως φαίνεται πως όλα είναι καλά μεταξύ τους.

Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Μάστορας τραγούδησαν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο τα τραγούδια του «Εμείς» και «Φεγγάρια χάρτινα», αντίστοιχα.