Έναν Σεπτέμβριο γεμάτο όμορφες στιγμές θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αλεξάνδρα Νίκα, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στα social media.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού κράτησε μέσα από τον φωτογραφικό της φακό στιγμές από την καθημερινότητά της, την οικογένειά της, αλλά και μια ξεχωριστή στιγμή στη Μύκονο, όπου ταξίδεψε για τον γάμο της καλύτερής της φίλης, Εβίτας Μιχαλοπούλου.

Ο γάμος αποτέλεσε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές του μήνα για την Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία έδωσε το «παρών» στην ιδιαίτερη ημέρα της φίλης της, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δημιουργία υψηλής ραπτικής.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη με τη νύφη. Οι δύο φίλες πόζαραν μαζί με φόντο το Αιγαίο, με την Αλεξάνδρα Νίκα να κρατά έτσι ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τη σημαντική ημέρα της Εβίτας.

Ο Σεπτέμβριος, όμως, είχε και πιο προσωπικές στιγμές για την ίδια. Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, πρωταγωνιστούν τα μικροσκοπικά ποδαράκια της κόρης της, Μιράντας, χαρίζοντας μια τρυφερή ματιά στην οικογενειακή της καθημερινότητα.

Ξεχωριστή ήταν και η φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ο τραγουδιστής κρατά τρυφερά το χέρι της συντρόφου του, σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την προσωπική τους ζωή, που η Αλεξάνδρα επέλεξε να μοιραστεί με τους followers της.