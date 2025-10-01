Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού και Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.

Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται την 1η Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ανανίας.

Ο Ανανίας ήταν μαθητής του Χριστού και ζούσε στη Δαμασκό. Συνδέθηκε με τη θαυμαστή θεραπεία από την τύφλωση και με τη βάπτιση του Αποστόλου Παύλου (Πραξ. θ, 10). Σύμφωνα με την παράδοση ορίστηκε επίσκοπος Δαμασκού και μαρτύρησε δια λιθοβολισμού.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ανανίας*

Νίνος *

Θηρέσιος

Θηρεσία

Ρωμανός

Ρωμάνα, Ρωμανή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:21 και θα δύσει στις 19:08. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 8.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας πρωτογιορτάστηκε στις ΗΠΑ το 1977 από την Εταιρεία Χορτοφάγων Βορείου Αμερικής και σε παγκόσμια κλίμακα ένα χρόνο αργότερα, όταν υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Χορτοφάγων (IVU). Έκτοτε εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την IVU, θέλει να αναδείξει τη χαρά, την ευσπλαχνία και τις πιθανότητες μακροζωίας, που προσφέρει η χορτοφαγία.

Χορτοφάγος είναι αυτός που δεν διαιτάται με κρέας ζώων (συμπεριλαμβανομένων ψαριών, οστρακόδερμων και μαλακίων) και τα προϊόντα τους. Υπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων που τρώνε γαλακτοκομικά, αυγά ή προϊόντα από την εργασία των ζώων, όπως το μέλι. Πολλοί χορτοφάγοι αποφεύγουν να φοράνε ρούχα που προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλλινα, γούνες και δερμάτινα.